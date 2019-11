Feuerwehr muss zum Großeinsatz im MyZeil ausrücken - das steckt dahinter

In Frankfurt musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz zur MyZeil ausrücken.

Die Feuerwehr in Frankfurt ist zu einem großen Einsatz im Shopping Center MyZeil ausgerückt. Dort hatte der Feuer- und Räumungsalarm ausgelöst. Nun steht der Grund fest.

Update vom Donnerstag, 14. November 2019, 20.44 Uhr: Entwarnung in der Frankfurter MyZeil: Wie die Feuerwehr Frankfurt twitterte, war ein technischer Defekt der Grund für die Auslösung des Alarms. Bis auf die oberste Etage habe man alle Bereiche des Shopping Centers wieder freigegeben.

Der Grund für die Auslösung war definitiv ein technischer Defekt. Wir haben die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Bis auf die oberste Etage wurden alle Bereiche vom @myzeil für den Besucherverkehr wieder freigegeben. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) November 14, 2019

Erstmeldung vom Donnerstag, 14. November 2019, 18.52 Uhr: Wie die Feuerwehr Frankfurt via Twitter mitteilte, mussten die Einsatzkräfte am frühen Abend in Richtung des beliebten Shopping Centers MyZeil ausrücken. Dort habe die Brandmeldeanlage einen Feuer- und Räumungsalarm ausgelöst, twitterte die Feuerwehr.

Die Gründe dafür seien noch unbekannt, derzeit erkunden die Einsatzkräfte den Auslösegrund. Ein Teil des Shopping Centers musste geräumt werden, bestätigte die Feuerwehr auf Nachfrage.

Aktuell haben wir ein größeren Einsatz im @myzeil #Frankfurt. Dort hat aus bisher noch ungeklärtem Grund die #Brandmeldeanlage einen Feuer- und Räumungsalarm ausgelöst. Der Auslösegrund ist noch unklar und wird derzeit von den Einsatzkräften erkundet. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) November 14, 2019

Frankfurt MyZeil: Zeil stellt Feuerwehr und Polizei vor Herausforderung

Über 14.000 Menschen besuchen pro Stunde die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil laut der jüngsten Zählung des Immobiliendienstleisters Jones Lang LaSalle. Zu den beliebten Einkaufscentern gehört auch die MyZeil. Bei derart hohem Durchlauf besteht für Polizei und Feuerwehr jedoch die Herausforderung, für Ordnung zu sorgen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden zum Thema Sicherheit in den vergangenen zwei Jahren mehr als 23.000 Maßnahmen durchgeführt. Die Stadtpolizei leistete 17.000 Streifenstunden, um für mehr Sicherheit zu sorgen.