Prügelei in der Abflughalle am Flughafen - Mann mit Pfefferspray attackiert

Ein Streit am Flughafen Frankfurt artet so aus, dass die Polizei die Streithähne trennen muss. Zwei Männer werden verletzt - einer durch Pfefferspray.

Frankfurt - In der Abflughalle des Flughafens haben sich drei Männer so in die Haare bekommen, dass die Polizei anrücken musste. Wie die Pressestelle der Polizei Frankfurt berichtet, gerieten die 43, 48 und 30 Jahre alten Männer gegen 17 Uhr in der Abflughalle B in Streit.

Der Vorfall hat sich demnach am Sonntagnachmittag (27.10.2019) zugetragen. Der Grund für den Beginn des Streits ist unbekannt, allerdings ist er schnell eskaliert: Während dieser Auseinandersetzung sprühte der 48-Jährige dem 30 Jahre alten Mann Pfefferspray ins Gesicht.

Flughafen Frankfurt: Pfefferspray-Attacke in der Abflughalle

Der reagierte auf die Reizgas-Attacke, indem er dem anderen Mann ins Gesicht schlug. Mit Unterstützung der Bundespolizei wurde die drei Personen schließlich am Flughafen Frankfurt festgenommen und direkt ärztlich behandelt. Wegen des Reizgases und des Schlags verletzten die beiden sich bei ihrer Auseinandersetzung leicht.

Auch die Örtlichkeit wurde in Mitleidenschaft gezogen: Die Abflughalle des Flughafens musste durchgelüftet und gereinigt werden. Laut Polizei gaben einige Personen an, dass ihre Atemwege leicht gereizt waren, zu größerem Schaden ist allerdings niemand außer den an dem Streit Beteiligten gekommen.

Frankfurt Flughafen: Polizei ermittelt nach Streit mit Pfefferspray

Die drei Männer wurden am Flughafen Frankfurt in Gewahrsam genommen und schließlich wieder entlassen.

Die Ermittlungen zur Tat und zur Ursache des Streits dauern an. Ein Platzverweis für die Männer wurde nicht ausgesprochen, heißt es von der Polizei.

Flughafen Frankfurt: Drei Männer nach Streit festgenommen

Am Flughafen Frankfurt werden immer wieder hohe Geldbeträge geschmuggelt - diesmal wurde der Zoll fündig in einem seltsamen Versteck. Ebenfalls am Flughafen Frankfurt hat die Polizei einen international gesuchten Mann geschnappt. Er soll ein Kind missbraucht haben.

Bevor die S-Bahn-Station Gateway Gardens ans Netz geht, wird der Regionalbahnhof am Flughafen in Frankfurt gesperrt. Die wichtigsten Informationen für Reisende. Koffer-Panne am Flughafen Frankfurt: Ein technischer Defekt sorgt für viel Ärger. Jetzt meldet sich ein betroffener Urlauber.

agr