Verkehrschaos in Praunheim wegen Frankreich-Wahl

Frankfurt - Marine Le Pen oder Emmanuel Macron? Die Stichwahl um das französische Präsidentenamt hat am Sonntagmorgen in Frankfurt für teilweise chaotische Verkehrsverhältnisse gesorgt.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, lag das vor allem an Parkproblemen und verstopften Straßen nahe der Französischen Schule "Lycée Victor Hugo" im Stadtteil Praunheim. Französische Wähler konnten nicht nur im Konsulat ihres Landes, sondern auch an der Schule ihre Stimme abgeben. "Dort herrschte schon am frühen Sonntagmorgen so starker Andrang, dass die Autos von Anwohnern zum Teil zugeparkt werden oder der Verkehr aufgrund überfüllter Straßen zum Erliegen kommt", sagte ein Sprecher der Polizei.

Da die Straßen rund um die Schule relativ eng sind, sei der Ortsteil nicht besonders gut als Standort für ein Wahllokal geeignet. "Wir haben dort ein echtes Problem", fügte der Sprecher hinzu.

Der frühere französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron geht laut Umfragen als klarer Favorit in das Finale gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Die Abstimmung gilt wegen Le Pens Anti-EU-Kurs als Richtungsentscheidung für den ganzen Kontinent. (dpa)

