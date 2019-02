Urteil: 61-Jähriger installiert Minikamera im Kinderzimmer

Frankfurt - Weil er die jugendliche Tochter seiner Lebensgefährtin über Jahre hinweg mit einer geheimen Minikamera im Kinderzimmer gefilmt und daraus pornografische Dateien erstellt hat, ist ein 61 Jahre alter Mann in Frankfurt zu 14 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Darüber hinaus muss er laut dem Urteil des Amtsgerichts Frankfurt vom Mittwoch 5000 Euro Schmerzensgeld an das Mädchen sowie 2500 Euro an den Frauennotruf zu zahlen. Beim Stöbern in ihrem Bücherschrank hatte die damals 17-Jährige Ende 2016 die Kamera bemerkt, die mit einem Bewegungsmelder ausgestattet war.

Der mit ihrer Mutter zusammen lebende Diplom-Agrarwissenschaftler gab in der Folge zu, die Tochter bereits seit mehr als zwei Jahren heimlich gefilmt und Nacktszenen beim An- und Ausziehen systematisch weiterverarbeitet zu haben. Auf seiner Festplatte fanden sich schließlich 95 entsprechende Dateien.

Vor Gericht legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab. Er habe sich mittlerweile von der Familie getrennt und sei neu verheiratet. Gleichwohl bestand das Gericht im Urteil auf der Fortsetzung einer bereits begonnenen psychologischen Behandlung. Im Strafmaß lag das Gericht damit auf der Linie von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. (dpa)

