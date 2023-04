Situation in Warteschlange eskaliert – Mann schlägt in Boutique zu und zückt Pistole

Goethestraße

In einer Boutique in der Goethestraße eskaliert eine Situation zwischen zwei Männern in der Warteschlange. Der Täter schlägt zu und sprüht mit Reizstoff.

Frankfurt – Die Goethestraße in Frankfurt ist bekannt für ihre Läden der gehobeneren Preisklasse. Am Samstag (23. April) kam es in einem der Modegeschäfte aber offenbar zu einem Anflug gehobenerer Sinnlosigkeit. Wie die Polizei Frankfurt mitteilt, eskalierte eine Situation in einer Warteschlange.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll es gegen 16 Uhr im Bereich der Warteschlange einer Modeboutique ein Wortgefecht zwischen zwei Männern gegeben haben. Statt einen entspannten Shopping-Samstag auf der Straße der teuren Marken zu erleben, soll ein Mann durchgedreht sein und seinem Kontrahenten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach habe er laut Angaben der Polizei eine Reizstoffsprühpistole gezückt und sein Opfer weiter angegriffen. Nach der Handgreiflichkeit im Luxus-Laden flüchteten sowohl der Angreifer als auch das Opfer aus der Boutique in jeweils unbekannte Richtung.

In der Warteschlange einer Boutique in der Goethestraße geraten zwei Männer aneinander.

Polizei fahndet nach Schläger aus der Goethestraße

Weit kam zumindest einer der beiden Beteiligten nicht. Im Rahmen der Fahndung griffen die Beamten den 23-jährigen Geschädigten kurze Zeit nach der eskalierten Auseinandersetzung auf und nahmen ihn fest. Nach dem Angreifer aus der Boutique in der Goethestraße wird weiter gesucht. Die Polizei Frankfurt beschreibt den Täter folgendermaßen:

männlich

ca. 1,80 Meter groß

etwa 30-45 Jahre

kurze schwarze Haare

schwarzer Bart

Zeugen der Auseinandersetzung in der Goethestraße werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/75510100 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. (esa)



