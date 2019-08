Radler reißt sich bei Unfall Körperteil ab und verschwindet blutend

Unfall in Frankfurt: Ein Radfahrer verliert ein Körperteil - und lässt es am Unfallort liegen. (Symbolbild)

Bei einem Unfall trennt sich ein Radfahrer ein Körperteil ab und lässt es einfach liegen. Er verschwindet blutend.

Update vom Donnerstag, 22.08.2019, 14.38 Uhr: Im Fall des Radfahrers, der sich bei einem Unfall eine Brustwarze abgerissen hat, sind bei der Polizei Frankfurt noch keine Hinweise eingegangen. „Das Interesse ist groß“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Polizei hatte den Fall auch auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. „Es kamen viele Fragen und Anmerkungen, aber noch keine sachdienlichen Hinweise“, sagte der Polizeisprecher.

Der unbekannte Radfahrer war Mitte August in Sindlingen gegen ein parkendes Auto gefahren und in die Heckscheibe gekracht. Er riss sich dabei eine Brustwarze ab. Dann flüchtete er vom Unfallort.

Erstmeldung vom Mittwoch, 21.08.2019, 13.44 Uhr: Frankfurt - Zu dem Unfall kam es bereits am Freitag (16.08.2019) zwischen 11.45 und 12.45 Uhr in der Bielefelder Straße in Sindlingen. Ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer fuhr in Höhe der Hausnummer 45 gegen einen am Straßenrand geparkten blauen Dacia Lodgy.

Frankfurt: Radfahrer reißt sich Brustwarze ab

Er wurde laut Polizei durch den Aufprall „vermutlich zumindest teilweise in die Heckscheibe des Pkw geschleudert“. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu, unter anderem eine abgerissene Brustwarze. Obwohl er stark blutete, flüchtete der Radler vom Unfallort. Die Brustwarze wurde an dem Auto gefunden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Unfall in Frankfurt: Polizei sucht Radfahrer

Der Radfahrer kann derzeit von Zeugen lediglich als männlich, 20 bis 25 Jahre alt und blond beschrieben werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem verletzten Mann machen können, sich mit dem 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11700 in Verbindung zu setzen.

kke

