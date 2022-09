Großeinsatz der Polizei in Frankfurt: Zwei Personen in Gewahrsam genommen

Von: Florian Dörr, Erik Scharf

Teilen

Im Frankfurter Stadtteil Oberrad läuft ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolfoto) © Stephan Goerlich/Imago

Im Frankfurter Stadtteil Oberrad ist wegen eines großen Polizeieinsatzes am Montagvormittag (12. September) Vorsicht geboten.

Update vom Montag, 12. September, 11.22 Uhr: Der große Polizeieinsatz in Frankfurt-Oberrad scheint dem Ende entgegenzugehen. Die Polizei hat in der Wohnung, in der sie eine Gefahrenlage vermutete, zwei Menschen angetroffen und in Gewahrsam genommen, wie es auf Twitter heißt. Nähere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Der Betrieb in der Kindertagesstätte „Ki. Bi. Z“ laufe jetzt aber wieder uneingeschränkt.

Großeinsatz der Polizei in Frankfurt dauert an – Kita-Kinder nicht in Gefahr

Update vom Montag, 12. September, 10.39 Uhr: Der große Polizeieinsatz in Frankfurt-Oberrad ist noch nicht abgeschlossen. Die Lage ist weiter nicht vollständig klar, wie die Polizei auf Nachfrage erklärt. Sicher ist: Die Gefährdung von Menschen in einer Wohnung kann nicht ausgeschlossen werden. Weitere Angaben zu den Hintergründen machten die Beamten bislang nicht.

Entgegen anders lautender Medienberichte ist die Kita „Ki.Bi.Z.“ in Frankfurt-Oberrad nicht evakuiert worden.. Eine Gefährdungslage für Kinder oder Erwachsenen vor Ort besteht laut Polizei nicht.

Großer Polizeieinsatz in Frankfurt-Oberrad: Größerer Bereich um De-Neufville-Straße abgeriegelt

Erstmeldung vom Montag, 12. September, 8.37 Uhr: In Frankfurt läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Im Stadtteil Oberrad ist der Bereich um die De-Neufville-Straße weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei Frankfurt am Montagmorgen (12. September) via Twitter mit.

Über die Hintergründe des Einsatzes ist bislang noch nichts bekannt. Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren. Eltern von Kindern, welche in die Kita „Ki.Bi.Z.“ gehen, sind aufgefordert, zum jetzigen Zeitpunkt ihre Kinder nicht in die Kita zu bringen. Eine aktuelle Gefährdung für Kinder, Eltern oder Angestellte soll jedoch nicht vorliegen. Die Lage ist weiter unklar. (esa)

Erst Anfang August kam es zu einem großen Polizeieinsatz in Frankfurt. Dabei wurde ein Mann erschossen.