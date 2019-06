Großfeuer am Mainufer: Löste ein Grill den Brand aus?

Der Brand am Mainufer hielt die Feuerwehr die ganze Nacht lang in Atem. Bei den Löscharbeiten gibt es Schwierigkeiten. Jetzt gibt es Neuigkeiten zur Ursache.

Update, 3. Juni, 15.55 Uhr: Reste einer Feuerstelle zum Grillen in Ufernähe könnten der mögliche Brandherd des Großbrandes am Main sein. Wie die Polizei mitteilte, haben Ermittler des Fachkommisariats den Brandort untersucht. Noch stehe nicht eindeutig fest, wie es zum Ausbruch des Feuers kam, die Grillstelle sei aber ein möglicher Brandherd.

Beim Großbrand in der Franziusstraße brannten Baumaterialien wie Holzbalken, diverse technische Geräte und der Bewuchs der Uferböschung. Zeugen beobachteten eine starke Rauchentwicklung im Uferbereich des Mains. Der Gesamtschaden des Brandes wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Update, 3. Juni, 7.30 Uhr: Das Feuer am Frankfurt Mainufer hat die Feuerwehr die ganze Nacht lang in Atem gehalten. Die Nachlöscharbeiten nach dem Brand eines als Lagerfläche genutzten Streifens zwischen dem Mainufer und der Franziusstraße im Frankfurter Ostend, dauerten noch bis etwa 4:30 Uhr am Montagmorgen an, teilte die Feuerwehr Frankfurt mit. Um die Glutnester erreichen und ablöschen zu können, wurde ein Schaufelbagger des Technischen Hilfswerks aus Groß-Gerau angefordert.

Mit ihm konnten Materialien wie Beispielsweise gelagertes Holz und Baumaterialien umgeschichtet und abgelöscht werden. Immer wieder kam es zu einem Aufflackern des Brandguts. Auch über eine Drehleiter wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt, um von oben an die zugestellten Flächen zu gelangen.

Wegen der Dunkelheit wurde die Einsatzstelle von der Freiwilligen Feuerwehr Nieder-Erlenbach ausgeleuchtet. Bei den Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sachsenhausen und Sossenheim neben der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Über den Abend und in die Nacht hinein waren in der Summe etwa 100 Einsatzkräfte aus Haupt- und Ehrenamt im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe wurden von der Polizei aufgenommen.

+ Das Feuer am Mainufer hält die Feuerwehr lange in Atem. © Sabine Schramek

Mehrere Wohnwagen fangen Feuer – Rauchwolke über Frankfurt – neue Details

Update, 2. Juni, 21.44 Uhr: Laut Angaben der Feuerwehr entzündete sich am Mainufer die Böschung und griff schnell auf Wohnwagen und Boote über, die auf einem Gelände in der Nähe gelagert waren. Weiterhin kam es zu mehreren Explosionen von Propangasflaschen. Derzeit ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, um die Glutnester abzulöschen. Verletzt wurde niemand.

Update, 2. Juni, 20.43 Uhr: Laut Feuerwehr ist das Feuer unter Kontrolle. Mehrere Wohnwagen sollen auf einem Gelände in der Franziusstraße im Ostend Feuer gefangen haben. Die Nachlöscharbeiten dauern an, die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

Das #Feuer wurde von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere Wohnwagen auf einem Gelände an der Franziusstraße. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an. #Frankfurt #Ostend ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 2. Juni 2019

Erstmeldung, 2. Juni, 20.27 Uhr: Frankfurt - Über Frankfurt ist derzeit eine riesige Rauchwolke zu sehen. Grund ist laut einem Tweet der Feuerwehr ein Brand im Ostend. Derzeit liegen noch keine Informationen vor, was dort brennt. Laut Feuerwehr ist der Brand im Bereich der Franziusstraße ausgebrochen.

Aktuell Beschäftigt uns ein #Feuer im Bereich der Franziusstraße im #Ostend mit weithin sichtbarer #Rauchwolke. Wir sind bereits mit den #Löscharbeiten beschäftigt. Weiteres folgt. #Frankfurt ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 2. Juni 2019

msb/chw

