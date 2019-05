Großrazzia in Handy-Läden: Handelte Frankfurter Geschäftsmann mit gestohlener Ware?

Handelte ein Frankfurter Geschäftsmann mit gestohlenen Handys? Mehr als 100 Polizisten haben Läden, das Büro und die Privatwohnung des 52-Jährigen durchsucht. Er wurde festgenommen.

Frankfurt/Friedberg - Mehr als hundert Polizisten und Mitarbeiter des Frankfurter Finanzamts haben Handy-Läden, Büro und Privatwohnung eines Geschäftsmanns durchsucht, der mit gestohlenen Handys gehandelt haben soll. Außer drei Geschäften in Frankfurt und einem Laden in Friedberg sei auch das Büro des Steuerberaters des 52-jährigen Beschuldigten unter den insgesamt sieben durchsuchten Objekten gewesen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann wurde bei der Durchsuchung am Dienstag festgenommen.

Ermittler stellen Akten, Mobiltelefone und 100 Luxusuhren sicher – Geschäftsmann festgenommen

Der 52-Jährige ist Betreiber der Handy-Läden. Er soll gestohlene Mobiltelefone angekauft haben, obwohl er wusste, dass es sich um Diebesware handelte. Die Handys seien teils ausgeschlachtet, teils an gutgläubige Kunden gewinnbringend weiterverkauft worden. Außerdem soll der Geschäftsmann Geldtransfers für Privatkunden in und aus dem Iran nach Deutschland gegen Gebühren abgewickelt haben, ohne die dafür benötigten Genehmigungen zu haben.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler Akten, elektronische Datenträger und Computer sowie zahlreiche Mobiltelefone sicher. Außerdem fanden sie mehr als 100 Luxusuhren, die wahrscheinlich echt sind und deren Herkunft nun geprüft werden muss.

dpa

