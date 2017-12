Haftstrafe nach brutalen Übergriffen auf Lebensgefährtin

Frankfurt - Nach mehreren brutalen Übergriffen auf seine Lebensgefährtin ist ein 35 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.

Die Richter gingen am Dienstag von fünffacher Körperverletzung und zwei Fällen der Vergewaltigung aus. Der Mann hatte betrunken die Frau immer wieder getreten und geschlagen. In zwei Fällen kam es zu massiven sexuellen Übergriffen, an deren Folgen die Frau über Monate hinweg zu leiden hatte. Strafmildernd wertete das Gericht das Geständnis des seit der letzten Tat Anfang dieses Jahres inhaftierten Angeklagten. Der 35-Jährige hatte die Taten eingeräumt, obwohl das Opfer für den Prozess nicht als Zeugin zur Verfügung stand. (dpa)

