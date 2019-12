Verdächtiges Päckchen auf Zugtoilette entdeckt – Gleise am Hauptbahnhof Frankfurt geräumt

Ein Zugbegleiter entdeckt kurz vor Frankfurt Hauptbahnhof ein verdächtiges Päckchen mit Drähten auf der Zugtoilette. Mehrere Gleise müssen geräumt werden.

Frankfurt - Als die Regionalbahn RB 15733 am Samstag (07.12.2019) den Bahnhof Glauburg-Stockstadt in Richtung Frankfurt verließ, ahnten wohl die wenigsten, dass genau dieser Zug kurz nach 11 Uhr am Hauptbahnhof Frankfurt drei Gleise lahmlegen wird. Und dabei ist dieses Mal nicht die Deutsche Bahn daran schuld, sondern ein ominöses Päckchen in der Zugtoilette, wie die Bundespolizei mitteilt.

Einem Zugbegleiter war das Päckchen auf der Toilette aufgefallen. Es war aber nicht nur einfach ein Päckchen, sondern aus ihm ragten drei Drähte heraus. Als die RB 15733 auf Gleis 16 im Hauptbahnhof Frankfurt einfuhr, stand die Bundespolizei schon parat. Der Zugbegleiter hatte die Beamten alarmiert.

Frankfurt Hauptbahnhof: Ominöses Päckchen auf der Zugtoilette – Polizei sperrt Gleise

Weil die „Gefährdungslage“, wie es im Polizeijargon heißt, zu dem Zeitpunkt noch unklar war, wurden Gleis 16 sowie die Nachbargleise 15 und 17 geräumt und gesperrt. Außerdem rangierte die Deutsche Bahn auf den Nachbargleisen Züge so, dass die Beamten unauffällig arbeiten konnte und dabei nicht beobachtet wurden.

Nachdem die angeforderten Entschärfer der Bundespolizei aus Frankfurt das Päckchen untersucht hatten, wurde es geröntgt. Die Entwarnung konnte schnell gegeben werden: In dem Päckchen befanden sich lediglich zwei mit Draht umwickelte rote Weihnachtskerzen.

Frankfurt Hauptbahnhof: Polizei sperrt Gleise und durchsucht Zug

Sicherheitshalber wurde der Zug noch von einem Sprengstoffhund abgesucht, der aber ebenfalls nichts fand. Zwei Stunden nach der Einfahrt der RB 15733, also gegen 13 Uhr, konnten alle Gleise am Hauptbahnhof Frankfurt wieder freigegeben werden.

„Es war ein kleiner Schockmoment“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Das Päckchen sollte wohl nach einer Bombe aussehen – ein sehr makabrer Scherz.“

Frankfurt Hauptbahnhof: Polizei sperrt Gleise – „Makabrer Scherz“

Die Bundespolizei ermittelt jetzt, kann aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, wer oder was hinter der Tat steckt. Ein Sprecher sagte auf Nachfrage dieser Redaktion, dass erst nach der Auswertung der Videoaufzeichnung mit weiteren Ergebnissen gerechnet werden kann.

Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen bei der Bahn. Im April 2019 wurde ein ICE zwischen Frankfurt und Mannheim mehrfach beschossen und im Main-Kinzig-Kreis wurde ein Zug mitten in der Nacht mit einer Farbflasche beworfen.

