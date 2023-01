Granatapfel schälen: Sogar Rewe bedankt sich für Trick bei Obsthändler aus Frankfurt

Von: Florian Dörr

Das Obsttaxi an der Frankfurter Hauptwache feiert auch auf TikTok Erfolge. Ein Trick zum Schälen von Granatäpfeln kommt besonders gut an.

Frankfurt - Das Obsttaxi gehört praktisch zur Einrichtung an der Hauptwache in Frankfurt. Seit Jahren gibt es hier frisches Obst aus aller Welt, ein beliebter Anlaufpunkt im Herzen der Stadt.

Doch auch darüber hinaus hat das Obsttaxi inzwischen eine gewisse Berühmtheit erlangt. Denn auf TikTok folgen der Einrichtung aus Frankfurt rund 15.000 Menschen. Viele davon natürlich aus der Main-Metropole, doch auch in anderen Regionen werden die Videos wahrgenommen.

Obsttaxi an der Hauptwache Frankfurt: Granatapfel-Trick erreicht Millionen bei TikTok

So etwa eines aus dem November. Hier zeigen die Macher hinter dem TikTok-Account des Obsttaxi Frankfurt, wie man einen Granatapfel unfallfrei schält. Bedeutet: Ohne schwer zu entfernende Flecken in der Küche und auf den Klamotten.

Das Geheimnis: Ein kreisrunder Schnitt zwei fingerbreit unterhalb der Krone, wegziehen, anschließend vertikale Schnitte entlang der einzelnen Kammertrennungen, umstülpen. Nun können die Granatapfelkerne problemlos „gepflückt“ werden.

Das saubere Entkernen eines Granatapfels ist nicht schwer, wie die Verantwortlichen hinter dem Obsttaxi an der Hauptwache in Frankfurt erklären. © obsttaxifrankfurt/TikTok/Screenshot

Der Granatapfel-Trick, den das Obsttaxi von der Frankfurter Hauptwache an den Mann bringt, kommt gut an auf TikTok. Über vier Millionen Mal wurde es angesehen. Sogar Rewe hat sich in den Kommentaren zu Wort gemeldet: „Danke für den Tipp“, heißt es dort. Ein anderer User sieht sich schon in der Küche der Oma zum Helden werden und kommentiert: „Ich werde so vor meiner Oma angeben.“ Hoffentlich klappt es. (fd)

