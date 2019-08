Aufregung in der Falkstraße in Bockenheim: Sieben Auto in der Nacht

In Frankfurt-Bockenheim haben in der Nacht von Montag auf Dienstag sieben Autos gebrannt. Zunächst war von einem brennenden Auto die Rede.

Update, 12.47 Uhr: Zunächst war in der Nacht zu Dienstag nur ein brennendes Auto über die Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt gemeldet worden. Doch als die Feuerwehr bereits auf dem Weg zum Brandort war, gingen immer weitere Notrufe bei der Leitstelle ein, wie die Feuerwehr mitteilt. Offenbar haben innerhalb kürzester Zeit immer mehr Fahrzeuge in der Falkstraße, einer ruhigen Wohnstraße in Frankfurt-Bockenheim, angefangen zu brennen.

So wurde noch während der Anfahrt des ersten Notrufes die Menge der Einsatzfahrzeuge erhöht. Auch die Freiwillige Feuerwehr Ginnheim war schließlich am Einsatz beteiligt. Wie es zu dem Feuer gekommen ist und ob Brandstiftung dahinter steckt, ermittelt nun die Polizei.

Sieben Autos in Frankfurt-Bockenheim ausgebrannt

Erstmeldung, 13. August, 6.20 Uhr: Frankfurt - Im Frankfurter Stadtteil Bockenheim haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sieben Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr Frankfurt standen bei ihrem Eintreffen in der Falkstraße gegen 3.15 Uhr die Pkw bereits voll in Brand. Zwei in der Nähe abgestellte Fahrzeuge sowie einige Rollläden angrenzender Gebäude wurden durch die Wärmeausstrahlung des Brandes beschädigt.

Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe wollte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Polizei habe die Brandursachenermittlung aufgenommen, teilte die Feuerwehr mit.

Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort.

Zwischen Dezember 2017 und September 2018 brennen immer wieder Autos – Brandstiftung?

Es ist nicht das erste Mal, dass in Frankfurt Autos Feuer fangen. Bereits zwischen Dezember 2017 und September 2018 kam es zu mehreren Autobränden im Frankfurter Stadtgebiet.

Los ging es Ende Dezember 2017. Damals brannten sechs hochwertige Fahrzeuge in Heddernheim. Die Polizei ging damals von Brandstiftung aus, konnte aber keinen Täter ermitteln. Der Sachschaden lag im sechsstelligen Bereich. Im März 2018 brannten dann insgesamtvier Autos im Nordend. Auch hier gingen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Polizei geht von Brandstiftung aus – Zusammenhang zu aktuellen Bränden unklar

Nach zwei Autobränden an Ostern 2018 meldete sich wenige Stunden später ein Mann, der angab, die Brände gelegt zu haben.An Pfingsten brannten wieder Autos, einen möglichen Täter konnte die Polizei nicht finden.

Zuletzt kam es im September 2018 zu einem Feuer in Fechenheim, dort brannten fünf Pkw.

In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus, bei der Tätersuche tappen die Beamten aber weiter im Dunkeln. Ob die Brände der vergangenen Jahre im Zusammenhang mit dem Feuer letzte Nacht in Bockenheim stehen, ist bislang unklar.

