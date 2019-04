Bombe im Main gefunden: Entschärfung am Sonntag - das müssen Sie wissen

Im Bereich der Alten Brücke in Frankfurt wurde im Main eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Entschärfung ist am Sonntag. Das müssen Sie wissen.

Update, 11. April, 18:42 Uhr: Die bei einem Übungstauchen der Frankfurter Feuerwehr gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Sonntag entschärft werden. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt, die Feuerwehr Frankfurt und die Frankfurter Polizei haben nun eine gemeinsame Pressemeldung zur geplanten Bombenentschärfung veröffentlicht.

Bombe soll am Sonntag entschärft werden - Evakuierungsmaßnahmen

Die Bombe soll am Sonntag, 14. April 2019, im Laufe des Vormittags durch Experten des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums Darmstadt entschärft werden.

Um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten, müssen auf beiden Seiten des Mainufers die ersten Häuserreihen in einem festgelegten Bereich evakuiert werden. Davon seien etwa 600 Bewohner betroffen. Außerdem müssen Bewohner in der zweiten Häuserreihe, in einem ebenfalls vom Kampfmittelräumdienst festgelegten Bereich, eine besondere Verhaltensweise einhalten. Das heißt, dass Betroffene in den Gebäuden (gelbe Schutzzone) bleiben dürfen, aber angehalten sind, Fensterbereiche auf der dem Main zugewandten Seite zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Aufenthalt im Freien ist in diesem Bereich für die Dauer der Evakuierungszeit aus Sicherheitsgründen ebenfalls verboten.

Aufgrund der Entschärfung muss man sich auf Sperrungen und Behinderungen im Straßen- und Schiffsverkehrs sowie im öffentlichen Nahverkehr einstellen.

Erklärung der Zonen:

Rote Zone (Evakuierungszone): Alle Bewohner dieser Zone müssen bis Sonntag, 14. April 2019, 8:00 Uhr ihre Wohnung sowie diesen Bereich verlassen haben. Im Anschluss daran wird der Bereich durch die Polizei und die Stadtpolizei kontrolliert.

Gelbe Zone (Schutzzone): Hier gilt wie oben beschrieben die Vorgabe der besonderen Verhaltensweisen, die am Sonntag, 14. April 2019 ab 09:30 Uhr bis zur Freigabe einzuhalten sind.

Betreuungsstelle für betroffene Anwohner

Im Ratskeller des Römers, Paulsplatz 5, wird eine Betreuungsstelle für die von der Evakuierung betroffenen Menschen eingerichtet. Betroffene Anwohner werden mittels Wurfzetteln über die Entschärfung informiert und werden auch draum gebeten, ihre Nachbarn zu informieren. Außerdem erfolgen aktuelle Rundfunkwarnmeldungen.

Wie lange die Maßnahmenandauern, kann noch nicht konkret gesagt werden. Das Ende der Sperrungen wird durch Rundfunkdurchsagen sowie über die Social-Media-Kanäle und die bekannten Webseiten der Frankfurter Feuerwehr und der Frankfurter Polizei bekannt gegeben.

Bürgertelefon eingerichtet

Die Feuerwehr Frankfurt hat unter der Rufnummer 069/212-111 ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Donnerstag, 11. April bis 20 Uhr; Freitag, 12. April, 8 Uhr bis 18 Uhr; Samstag, 13. April, 8 Uhr bis 18 Uhr; Sonntag, 14. April, 6 Uhr bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen.

Hilfsbedürftige oder bettlägerige Menschen, die im Bereich der roten Zone wohnen, werden gebeten, sich über das Bürgertelefon zu melden, wenn sie bei der Evakuierung Hilfe benötigen.

Update, 10. April, 14.10 Uhr: In der Frankfurter Innenstadt ist im Main eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Ein Zünder der amerikanischen 250-Kilogramm-Bombe sei noch intakt, sagte eine Sprecherin der Bereitschaftspolizei. Ob sie damit noch gefährlich sei, müsse überprüft werden. Bei Arbeiten an der Alten Brücke war die Bombe bereits am Dienstag entdeckt worden. Am Mittwochvormittag war der Schiffsverkehr gesperrt worden, damit Taucher der Wasserschutzpolizei und des Kampfmittelräumdienstes die Bombe untersuchen konnten. Das weitere Vorgehen war zunächst unklar. Schiffe dürfen bis auf Weiteres wieder auf dem Main fahren.

Update, 10.April, 10:20 Uhr: Nachdem am Dienstagnachmittag bei einer Übung der Wasserschutzpolizei ein verdächtiger Gegenstand im Main entdeckt wurde, ist aktuell (seit 11 Uhr) der Main laut Polizei erneut für den Schiffsverkehr gesperrt. Was da aus dem Main gefischt wurde und warum der Main abermals gesperrt werden muss, ist derzeit noch unklar.

Taucher des Kampfmittelräumdienstes und der Wasserschutzpolizei sind aktuell dabei, das Fundstück genauer in Augenschein zu nehmen.

Erstmeldung, 9. April: Frankfurt - Die Frankfurter Friedensbrücke zwischen Innenstadt und Sachsenhausen wurde am Dienstagnachmittag gesperrt. Der Grund war ein unbekannter Gegenstand im Main. Auch der Main war eine Zeit lang für den Schiffsverkehr gesperrt.

Frankfurter Wasserschutzpolizei birgt rätselhaften Gegenstand

Mittlerweile hat die Wasserschutzpolizei den rätselhaften Gegenstand geborgen. Um was es sich handelt ist noch völlig unklar. "Wir werden das Objekt morgen etwas genauer untersuchen", heißt es vonseiten der Polizei.

(red)

