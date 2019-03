Frau wird von drei Männern belästigt - Passant will ihr helfen und wird selbst zum Opfer

In Frankfurt Bornheim will ein Mann einer jungen Frau helfen, die von drei Männern belästigt wird - dann wird er selbst zum Opfer.

Frankfurt - Zu einer üblen Attacke kommt es Freitagnacht (22. März) in Frankfurt Bornheim. Eine junge Frau wird von einer Gruppe Männer belästigt, als sie bei einem älteren Passanten Schutz sucht, wird dieser von der Gruppe brutal angegriffen.

Es ist kurz nach Mitternacht, als eine junge Frau an der Straßenbahnhaltestelle Saalburg-/Wittelsbacherallee von einer Gruppe Männer belästigt wird. Als sie schließlich in die Linie 12 einsteigt, setzt sie sich in die Nähe eines 59-jährigen Fahrgastes, der die Belästigung mitbekommen hat und sich deshalb bei der Frau nach ihrem Befinden erkundigt. Offenbar sehr zum Missfallen der Gruppe junger Männer, die auch in die Straßenbahn zugestiegen sind.

Attacke in Frankfurt Bornheim

Die drei Männer verfolgen die junge Frau und schlagen dem 59-Jährigen unvermittelt gegen den Kopf, treten ihm gegen die Hüfte. Als ein 20-Jähriger dem Mann zu Hilfe eilt, wird auch dieser mit Schlägen und Tritten angegangen. Wie die Polizei mitteilt, haben alle Beteiligten die Straßenbahn bereits an der Haltestelle "Burgstraße" wieder verlassen. Laut Zeugen fahren die drei Männer mit einem Taxi davon, die junge Frau flüchtet in unbekannte Richtung.

Nun sucht die Polizei Zeugen; es liegt eine genaue Täterbeschreibung vor: Einer der drei Männer ist etwa 1,85 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat eine muskulöse Statur und blondes Haar. Ein anderer Täter, etwa im gleichen Alter, soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein, kurze braun-schwarze Haare und grüne Augen haben.

Auch die junge Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefonummer: 069/75510500.

(ror)

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Mann dreht durch und steckt Haus der Ex-Freundin an

Eine junge Mutter verlässt ihren Freund - und dieser dreht daraufhin durch. Er zündet das Haus der 28-Jährigen in Waldeck an.

Fall Susanna: Rechtsmedizinerin nennt erschütternde Details

Um den Hals der getöteten Susanna aus Mainz war der Ärmel einer Strickjacke geknotet. Das berichtete eine Rechtsmedizinerin vor dem Landgericht Wiesbaden im Mordprozess gegen Ali B.. Der Strickjackenstoff habe sehr eng um den Hals gelegen.