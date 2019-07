Feuer auf der Berger Straße - Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand

Bornheim: Die Feuerwehr meldete einen Brand auf der Berger Straße. Einsatzkräfte löschen einen Dachstuhlbrand.

Update, 15:54 Uhr: Der Brand ist inzwischen gelöscht, die Feuerwehr kontrolliert noch, ob ein erneutes Aufflammen ausgeschlossen ist. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Der Brand war in einem Anbauschuppen im Hinterhof ausgebrochen und breitete sich von dort die Fassade entlang auf das Dach des Hinterhauses. Die Feuerwehr musste das Dach öffnen und konnte so den Dachstuhl löschen. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Weinkeller in der Berger Straße 265 ist von dem Feuer nicht betroffen.

Erstmeldung, 2. Juli, 14:34 Uhr: Die Frankfurter Feuerwehr meldet einen Brand auf der Berger Straße. Das Feuer soll von einem Anbauschuppen auf das Hausdach der Berger Straße 265 übergesprungen sein. Die Feuerwehr hat begonnen, den Brand zu löschen. Es sollen keine Personen im Gebäude sein. Der Einsatz wird noch ungefähr eine Stunde dauern.

Brandbekämpfung der Feuerwehr in #Bornheim, Berger Str. 265. Ein Anbauschuppen brannte und das Feuer griff auf das Hausdach über.

Z.Zt. sind alle erforderlichen Löschmaßnahmen noch in Gange. Keine Personen im Gebäude, bisher niemand verletzt.^tk — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 2, 2019

