Eine Person wurde bei einem Brand in einem Frankfurter Hochhaus schwer verletzt. In der betroffenen Wohnung entstand ein hoher Sachschaden.

Frankfurt - In einem Frankfurter Hochhaus hat es am späten Donnerstagnachmittag in einer Wohnung gebrannt. Die Polizei teilte am Abend mit, dass eine Person von der Feuerwehr aus der Wohnung geholt und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Hoher Schaden bei Brand in Hochhaus

Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 100.000 Euro, die Brandursache ist noch unklar.

