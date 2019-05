Vorfall bei Critical Mass: Radfahrer wird von PKW angefahren

Bei der Critical Mass in Frankfurt am Freitag wurde ein Radfahrer von einem Auto angefahren - der Fahrer des PKW isz flüchtig

Frankfurt - Bei der "Critical Mass", einer weltweiten Bewegung engagierter Radfahrer, wurde ein Teilnehmer am Freitagabend von einem Auto angefahren.

Vorfall bei der Critical Mass: Radfahrer leicht verletzt

Bei der Critical Mass fahren viele Radfahrer in einem lockeren Verbund auf der Straße, dadurch kommt es immer wieder zu kurzzeitigen Wartezeiten für Autofahrer - wenn die Bewegung zum Beispiel eine Kreuzung quert.

In so einer Situation muss es zum dem Vorfall gekommen sein, wie auch hessenschau.de berichtet. Augenzeugen sagen, ein Autofahrer sei mit voller Absicht weiter gefahren und habe dabei zwei Radfahrer zu Fall gebracht. Einer habe sich dabei leicht verletzt.

Anschließend soll der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit davongerast sein. Er habe dabei auch eine rote Ampel missachtet.

Die anderen Teilnehmer der Mass hätten noch versucht ihn aufzuhalten. Der Autofahrer ist noch flüchtig.

(red)

