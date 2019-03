Großdemonstrationen in Frankfurt: Demo gegen Rechts passiert Paulsplatz

Tausende Kurden ziehen friedlich durch die Frankfurter Innenstadt. In einem Bus, der auf dem Weg zur Kurden-Demo war, hat die Polizei allerdings Waffen gefunden.

Update, 15:45 Uhr: Die Demo "Save the Internet" startet am Paulsplatz, während die "Demo gegen Rechts" den Paulsplatz passiert. Aktuell ist aufgrund des Demozuges die Berliner Straße abgesperrt. Viele Demonstrierende haben schwarze Schirme aufgespannt - zum Missafallen der Polizei. Auf Twitter monieren Demonstrationsteilnehmer, dass sich die unterschiedlichen Demonstrationszüge kreuzen.

Die #Artikel13Demo steht. Die Demo gegen Rechts (sehr Links) kommt hier vorbei (ist das deren genehmigter Demoweg). Sehr seltsam das hier alles in Frankfurt. @Polizei_Ffm bekommt anscheinend drei Demos nicht organisiert. Einschränkung des Demorechts der #Artikel13Demo? pic.twitter.com/K2sEz25wi3 — Torsten Larbig (@herrlarbig) March 23, 2019

Update, 14:38 Uhr: Vor wenigen Minuten ist nun auch die "Demo gegen Rechtsruck" begonnen. Sammelpunkt ist der Kaisersack vor dem Frankfurter Hauptbahnhof. Von dort soll es in Richtung Hauptwache gehen. Unter den Demonstrierenden sollen sich vereinzelt Vermummte befinden, meldet die Polizei.

#23nulldrei #gegendenrechtsruck #Frankfurt



Im Bereich Kaisersack wurden vereinzelt Vermummungen festgestellt. Dies stellt eine Straftat dar. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 23, 2019

Bei einer Buskontrolle wurden bei Newroz-Teilnehmern Waffen sichergestellt

Update, 13:26 Uhr: Bei einer Buskontrolle im Zuge der kurdischen Großdemonstration stellt die Polizei bei den Insassen des Busses Waffen sicher; unter Anderem ein Klappmesser, Pfefferspray in Pistolenform sowie eine Bengalofackel. Der Bus samt Insassen hat ein Platzverweis für Frankfurt erhalten.

#23nulldrei



Bei einer Bus-Kontrolle wurden mehrere Klappmesser, mehrere Bengalo-Fackeln, 1 Taser, 1 Tierabwehrspray in Pistolenform sowie Öcalan-Plakate sichergestellt.



Die Personen im Bus waren auf dem Weg zur #Newroz Demo.



Sie dürfen #Frankfurt heute nicht mehr betreten. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 23, 2019





Update, 12:37 Uhr: Mit einer hohen Teilnehmerzahl hatten Polizei und Veranstalter der Demonstration zum kurdischen Neujahrsfest "Newroz" gerechnet, am Ende blieb die Demonstrationsgröße deutlich unter den Erwartungen.

Die Demoktratische Förderation der Gesellschaften Kurdistans (KAWA) hatte mit etwa 15.000 Teilnehmern gerechnet, laut Polizei blieb die Zahl dann doch deutlich unter dieser Schätzung.

+ Kurdische Demonstrationen in Frankfurt © dpa/Frank Rumpenhorst

Update, 11:27 Uhr: Die beiden Demonstrationszüge zum kurdischen Neujahrsfest "Newroz" haben sich laut Polizei gegen 11 Uhr in zwei Zügen, einer von der Bockenheimer Warte und einer von der Alten Oper, in Bewegung gesetzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt die Teilnehmerzahl deutlich unter den Erwartungen. Aktuell zählen die Beamten 2500 Teilnehmer, sie hatten mit über 30.000 gerechnet.

Trotzdem kann es zu Verkehrsbehinderungen in der Frankfurter Innenstadt kommen.

Update, 23. März, 10:00 Uhr: Langsam wird es voll in Frankfurt. Vor allem zum kurdischen Neujahrsfest "Newroz" werden in Frankfurt Zehntausende erwartet. Bisher ist alles friedlich, allerdings hat die Polizei sogenannte Öcalan-Fahnen sichergestellt, wie sie über den Nachrichtendienst Twitter mitteilt. Sie sind Symbol der kurdischen Arbeiterpartei PKK und wird seit 2002 in Europa als terroristische Vereinigung eingestuft.

Erstmeldung, 22. März: Frankfurt - Wer am Samstag in Frankfurt mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B möchte, sollte sich auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Zu drei Demonstrationen in der Innenstadt werden insgesamt 37.000 Menschen erwartet.

Frankfurt: Polizei rechnet wegen Demonstrationen in Innenstadt mit Beeinträchtigungen

Wie die Polizei Frankfurt am Donnerstag auf Facebook mitteilte, wird es am Samstag in Frankfurt im Zeitraum von etwa 10 bis 20 Uhr zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV kommen. Grund dafür sind gleich drei Groß-Demonstrationen, die durch die Innenstadt führen. Insgesamt rechnet die Polizei mit etwa 37.000 Teilnehmern.

Diese Demonstrationen werden am Samstag den Verkehr beeinträchtigen

Newroz - Das Fest der Freiheit

Bei der Demo anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes "Newroz" werden bis zu 30.000 Teilnehmer erwartet. Die Versammlung findet von 10 bis 20 Uhr statt. Die Demo hat zwei Ausgangspunkte im Bereich des Bahnhofsviertels und Bockenheim. In Höhe des Hauptbahnhofs treffen die beiden Aufzüge aufeinander und werden die Mainzer Landstraße entlang laufen. In Höhe der Hellerhofsiedlung geht es rechts weiter in Richtung Rebstock-Gelände, wo auf dem Parkplatz die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Erwartet werden allein hier 30.000 Menschen.

+ Strecke der Newroz-Demo. © Polizei Frank furt

Savetheinternet - Rette dein Internet

Von 14 Uhr bis etwa 19 Uhr zieht eine Demo mit dem Motto "Rette dein Internet" mit etwa 5.000 Teilnehmer durch die Stadt. Die Demo startet an der Paulskirche und führt über den Römerberg zum Mainkai. Von dort aus geht es weiter Richtung Westhafen. An der Untermainbrücke ziehen die Demonstranten dann rechts weiter am Schauspiel und Willy-Brand-Platz vorbei, überqueren die Kaiserstraße und Junghofstraße und gehen weiter Richtung Parkhaus Börse. Ziel ist der Goetheplatz.

+ Auf dieser Route ist die Demo "Savetheinternet" geplant. © Polizei Frankfurt

Solidarität mit allen Betroffenen. Gegen den Rechtsruck in Staat und Gesellschaft

Ab 13 Uhr wird außerdem eine Demonstration mit dem Thema "Solidarität mit allen Betroffenen. Gegen den Rechtsruck in Staat und Gesellschaft" stattfinden. Hier werden ca. 2.000 Teilnehmer erwartet, Ende der Veranstaltung ist gegen 19 Uhr. Los geht die Demo am Hauptbahnhof die Kaiserstraße entlang. In Höhe des Willy-Brandt-Platzes geht es rechts auf die Berliner Straße, dann links auf die Kurt-Schumacher-Straße bis an die Konstablerwache. Dort geht es rechts weiter auf die Zeil und wieder links auf die Seiler- und dann Bleichstraße. Am Eschenheimer Turm laufen die Demonstrationen schließlich zu ihrem Ziel, an die Hauptwache.

+ Das ist die Route der Demo "Solidarität! gegen den Rechtsruck in Staat und Gesellschaft.

Demonstrationen in Frankfurt: Zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien betroffen

Der RMV hat auf seiner Webseite ebenfalls auf bevorstehende Verkehrseinschränken im Tram- und Busverkehr am Samstag hingewiesen.

Ein grober Überblick: Zwischen Gallus, Bockenheim, Nordend, Ostend und dem Main werden von etwa 9 bis 20 Uhr keine Tram- und Buslinien verkehren, wobei die Unterbrechungen im Westen der Stadt voraussichtlich schon gegen 16 Uhr aufgehoben werden können. Die sieben Straßenbahnlinien 11, 12, 14, 16, 17, 18 und 21, die neun Buslinien 30, 32, 34, 36, 46, 50, 52, 64 und 75 sowie der Ebbelwei-Express verkehren eingeschränkt oder werden ganz eingestellt.

Die S-Bahnen und U-Bahnen werden voraussichtlich ungehindert und planmäßig fahren.

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Webseite des RMV.

