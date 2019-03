"Brachiale Gewalt": ICE komplett verwüstet

ICE in Frankfurt zerstört

Gewaltorgie an einem Intercity im Frankfurter Hauptbahnhof. Die Polizei spricht von "brachialer Gewalt", der Schaden ist hoch.

Frankfurt - In Frankfurt ist ein Intercity in der Nacht zu Donnerstag komplett verwüstet worden. Die Täter haben mehrere Anzeigedisplays beschädigt aber das war noch nicht alles.

ICE komplett zerstört in Frankfurt

Einer regelrechten Gewaltorgie fiel ein Intercity der Deutschen Bahn zum Opfer, wie fnp.de* berichtet. Der Zug stand in der Nacht zu Donnerstag in der Abstellanlage des Frankfurter Hauptbahnhofs. Die Täter haben in den vier Wagen insgesamt 46 Glasscheiben zertrümmert, die Wagenwände wurden mit Graffiti beschmiert.

+ ICE in Frankfurt zerstört © Bundespolizei

Aktuell sichert die Kripo Spuren. Zeugen, die etwas gesehen haben, melden sich unter 069/130145 1103.

