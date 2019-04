Jetzt ist die Einhausung der A661 beschlossene Sache - und der Zeitplan steht auch

Nun ist es beschlossene Sache: Die A661 bekommt in Höhe von Seckbach und Bornheim einen Deckel. Auch steht schon fest, wann es so weit sein soll.

Frankfurt - Frankfurts Stadtparlament hat entschieden: Die A661 soll in Höhe von Seckbach und Bornheim unter einem knapp 1100 Meter langen Deckel verschwinden. CDU, SPD und Grüne sonnen sich in ihrer Entscheidung für das Jahrhundertprojekt. Sie müssen sich aber auch viel Kritik der Opposition anhören.

Einhausung auf A661: Stadtparlament stimmt zu

Große Worte haben an diesem Donnerstagabend im Sitzungssaal des Römers Konjunktur. Allen voran Peter Feldmann (SPD): „Es ist ein guter Tag für Frankfurt“, jubiliert der Oberbürgermeister. Am Ende der Debatte werden am Abend die Koalitionäre von CDU, SPD und Grünen sowie die AfD den Bau des Autobahndeckels im Frankfurter Nordosten beschließen.

Um die 350 Millionen Euro dürfte es kosten, die A661 zwischen Friedberger und Seckbacher Landstraße bis 2028 in einer 1080 Meter langen Einhausung verschwinden zu lassen. Wie viel Land und Bund zahlen, soll die Stadtregierung verhandeln. Übers Ergebnis stimmen die Stadtverordneten erneut ab.

Auf dem Deckel im Nordosten Frankfurts sollen Grünflächen entstehen

Auf dem Deckel sollen Grünflächen entstehen, ein 80-Hektar-Grünzug vom Günthersburgpark bis „in die Streuobstwiesen auf dem Lohrberg“, schwelgt Feldmann. „Ernst-May-Park“ schlägt er als Namen vor, in Erinnerung an den großen Stadtplaner, der von 1925 bis 1930 die Lebensverhältnisse vieler ärmerer Einwohner verbessert. Bis zu 3000 Wohnungen sollen beiderseits des Deckels gebaut werden können. „Ein Schlüsselprojekt für Frankfurt.“

Dass hier „bezahlbare Wohnungen entstehen, keine Luxuswohnhäuser“, darauf werde er achten, verspricht Feldmann. Damit wehre sich die Stadt gegen den Druck der Spekulanten. Andererseits müsse die Regierung auch darauf achten, dass „das Projekt für Frankfurt bezahlbar bleibt“, mahnt der planungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Nils Kößler. Auch wenn es eine „Jahrhundertchance für die Stadtentwicklung“ sei. Kößler handelt sich sogar Lob vom grünen Stadtverordneten Ulrich Baier ein, weil er eine stärkere Bebauung als schädlich fürs Stadtklima ablehnt.

A661-Ausbau: Der Deckel wird 1300 Meter lang

Den Rausch der Koalitionäre teilen die Oppositionsfraktionen nicht. Die Koalition habe die Entscheidung seit 2008 verschleppt und sie reagiere jetzt erst angesichts des anstehenden A661-Ausbaus, geißelt Ingeborg Leineweber (BFF). Es sei gut, dass sich die drei überhaupt zu einem Deckel habe durchringen können, der länger als bisher geplanten 400 Meter sei, sagt Elke Tafel-Stein (FDP). Aber: „Die Koalition springt zu kurz.“ Die Entscheidung sei „nur eine halbe Sache“, kritisiert Michael Müller (Linke).

Was der Opposition fehlt, ist mindestens noch zusätzlich eine Einhausung der künftigen südlichen A661-Fahrbahn in Höhe der Seckbacher Galerie. So würde der Autobahndeckel 1300 Meter lang. „Die Altenheime dort bekommen keinen Schutz“, schimpft Manfred Zieran (Ökolinx), und der Verkehrslärm werde wegen des A661-Ausbaus zunehmen. Der 1080-Meter-Deckel sei „ein schlechter Kompromiss“, findet Ingeborg Leineweber. Für viele heutige Anwohner in Seckbach und Bornheim bleibe der Lärm erhalten. Um sie zu schützen, seien die vergleichsweise überschaubaren Mehrkosten für die längere Einhausung vertretbar.

Einhausung auf der A661

Mit der Einhausung würden zehn Meter hohe Lärmschutzwände verhindert, hält SPD-Planungsexperte Sieghart Pawlik dagegen. Auch für die Menschen, die schon dort wohnen, ergebe sich eine deutliche Verbesserung: „Die Teilung von Bornheim und Seckbach wird überwunden.“ Und gebaut werde solle der etwas kürzere Deckel so, dass die Verlängerung später ergänzt werden könne, betont Oberbürgermeister Feldmann.

