Entlaufener Schäferhund beißt gleich mehrmals zu 

Ein entlaufener Schäferhund hat offenbar aus Angst gleich mehrere Personen angegriffen und gebissen. Er war entlaufen und herrenlos durch Oberrrad gelaufen.

Frankfurt - Ein entlaufener Schäferhund hat am Samstagmorgen gleich mehrmals zugebissen. Eine Reitlehrerin und ein Polizist wurden dabei verletzt.

Die 37 Jahre alte Reitlehrerin hatte den herrenlosen Schäferhund am Samstag eingefangen und auf einem Reiterhof in Oberrad in einen Seminarraum eingesperrt. Die Beamten wollten den bis dahin artigen Hund mitnehmen und den Halter verständigen. Doch das Tier bekam es offenbar mit der Angst zu tun.

Schäferhund bekommt es mit der Angst zu tun und beißt gleich mehrmals zu

Beim Öffnen der Tür sprang der Hund hinaus, biss zuerst den Hund der Reitlehrerin, dann die 37-Jährige und schließlich einen der Polizisten. Ein herbeigerufener Diensthundeführer konnte das Tier einfangen. Er wurde Beamten der Stadt übergeben, die den Hund zunächst in eine Unterbringung nach Mühlheim brachten.

Sowohl die 37 Jahre alte Reitlehrerin als auch der Polizist wurden mit Bisswunden in ein Krankenhaus gebracht. Der Halter des Hundes konnte mittlerweile ermittelt werden.

red

