Radler wird in Frankfurt von Pkw umgefahren - Autofahrer flüchtet

In Frankfurt ist ein Radfahrer von einem Autofahrer umgefahren worden - der Halter flüchtet mit seinem Fahrzeug.

Frankfurt - Am Freitagabend wurde ein Radfahrer von einem Pkw umgefahren. Der Autofahrer flüchtete daraufhin.

Radfahrer wird umgefahren und verletzt sich

Was war passiert? Wir hr-online.de berichtet ereignete sich der Vorfall während mehrere Radfahrer im Rahmen des Treffens "Critical Mass" unterwegs waren - eine Bewegung, die besseren Radverkehr fordert.

Etliche Zeugen bekamen mit, wie der Pkw den Radler anfuhr, dieser stürzte und wurde leicht verletzt. Eine Fahndung nach dem Autofahrer blieb zunächst erfolglos.

