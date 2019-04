Feuer in beliebter Gaststätte auf Leipziger Straße - Schadenshöhe noch unklar

Am Dienstagnachmittag hat es in einer beliebten Gaststätte auf der Leipziger Straße gebrannt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Frankfurt - Es müssen dramatische Momente gewesen sein: Am Dienstagnachmittag ist ein Feuer in einem beliebten Restaurant auf der Leipziger Straße in Frankfurt Bockenheim ausgebrochen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch völlig unklar.

Feuer in Frankfurt Bockenheim: Brand in beliebter Gaststätte

Schreck für die Nachbarn des Restaurant Lilium auf der Leipziger Straße: Gegen 15 Uhr am Dienstagnachmittag sahen sie, wie Flammen aus dem Haus im Hinterhof schlugen. Schnell verständigten sie die Frankfurter Feuerwehr, die wenige Minuten später vor Ort war und den Brand glücklicherweise auch schnell unter Kontrolle bekam.

Bei dem Feuer wurde glücklicherweise niemand verletzt, wie Feuerwehr und Polizei mitteilen. Wie hoch der Schaden ist, muss nun ermittelt werden.

(ror)

