Brand in Sachsenhausen: Ursache möglicherweise schon gefunden

Feuer in Sachsenhausen

In Frankfurt Sachsenhausen brennt es aktuell. Das Feuer soll in einer Gartenhütte ausgebrochen sein.

Update, 14:12 Uhr: Nun gibt die Feuerwehr Frankfurt Entwarnung. Das Feuer im Wendelsweg ist unter Kontrolle. Aktuell sind die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. In der Gartenhütte wurde eine Gasflasche gefunden, sie könnte der Auslöser für den Brand sein.

Mittlerweile ist das #Feuer in #Sachsenhausen unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten dauern an. Eine Gasflasche wurde von uns geborgen.^tka — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) March 27, 2019

Frankfurt - Im Wendelsweg in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Frankfurt Süd in Sachsenhausen brennt es aktuell. Dort steht laut Feuerwehr aktuell eine Gartenhütte in Brand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist noch unklar.

Aktuell sind wir in #Sachsenhausen im Wendelsweg im Einsatz. Dort brennt eine Gartenhütte in voller Ausdehnung. ^tka — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) March 27, 2019

Aktuell kann es wegen der Löschfahrzeuge rund um den Wendelsweg zu Verkehrsbehinderungen kommen.

