Feuer auf dem Abenteuerspielplatz Günthersburg: Zwei Hasen sterben in Flammen

Feuer in der Günthersburg

Auf dem Abenteuerspielplatz „Günthersburg“ in Frankfurt ist ein Schuppen in Brand geraten. Für zwei Hasen kam jede Hilfe zu spät.

Frankfurt - Gestern Nacht geriet auf dem Abenteuerspielplatz „Günthersburg“ in der Wetteraustraße ein Schuppen in Brand. Es entstand ein hoher Sachschaden. Nachbarn bemerkten den Brandgeruch um kurz vor Mitternacht am Dienstagabend. Für Betreiber und Freunde des beliebten Spielplatzes ist das Feuer ein großer Schock.

Der Holzschuppen und ein Tisch brannten auf dem Abenteuerspielplatz „Günthersburg“ in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lichterloh. Gegen 23.40 Uhr bemerkten Anwohner den beißenden Brandgeruch und riefen die Feuerwehr. Durch die enorme Hitze wurde der angrenzende Baucontainer beschädigt.

Frankfurt: Hasen sterben auf Abenteuerspielplatz Günthersburg

Tragischerweise waren die beiden Hasen, die auf dem Gelände lebten, im Schuppen untergebracht. Sie überlebten das Feuer nicht. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei aktuell auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

+ Feuer auf Abenteuerspielplatz © Abenteuerspielplatz Günthersburg

Reiner Falk, Leiter des Abenteuerspielplatzes, zeigt sich am Mittwoch tief betroffen. „Die Kinder sind natürlich geschockt“, sagt Falk auf Anfrage. Aber es sei ihm aus pädagogischen Gründen wichtig, dass der Spielbetrieb nicht ausgesetzt wird. „Die Kinder sollen sehen, was passiert ist“, sagt er. Deshalb sei der Abenteuerspielplatz ganz normal geöffnet - allerdings mit Einschränkungen. So sei das Werkzeug, das sich Kinder auf dem Spielplatz zum Bauen ausleihen können, verrußt. Es könne deshalb derzeit nicht benutzt werden.

Feuer in Frankurt: Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Weder könne ein technischer Defekt noch Brandstiftung ausgeschlossen werden.

