Atemwegsreizungen an der Konstablerwache – Feuerwehr im Einsatz

In Frankfurt ist die Feuerwehr derzeit an der Konstablerwache im Einsatz. Offenbar klagen mehrere Personen über Atemwegsreizungen.

Update, 11:47 Uhr: Nach ersten Erkenntnissen leiden drei Personen unter Atemwegsreizungen. Die Ursache ist immer noch unbekannt. Die Bereitstellung der Feuerwehr an der Großen Gallusstraße wurde inzwischen aufgelöst.

Erstmeldung vom 1. August, 11:40 Uhr: Frankfurt – Die Feuerwehr befindet sich derzeit im Einsatz an der Konstablerwache. In der U-Bahnstation haben mehrere Personen über Reizungen der Atemwege geklagt. An der Großen Gallusstraße sind derzeit mehrere Rettungsdiensteinheiten in Bereitstellung.

Feuerwehreinsatz: Einsatzkräfte zuerst an Hauptwache geschickt

Zunächst waren die Einsatzkräfte an der Hauptwache gewesen. Nach einer Korrektur der Einsatzstelle wurde schnell klar, dass das Problem an der Konstablerwache gemeldet wurde. Für die Hauptwache gab ein Sprecher der Feuerwehr Entwarnung.

An der #Hauptwache wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Nun sind wir in der B-Ebene der #Konstablerwache im Einsatz, da nach Rückruf beim Meldenden die Einsatzstelle korrigiert wurde. An der Großen Gallusstraße sind mehrere Rettungsdiensteinheiten in Bereitstellung. ^ua — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) August 1, 2019

