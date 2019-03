Flughafen Frankfurt: Flugbetrieb nach Drohnensichtung vorübergehend eingestellt

Prinzip "Safety First"

+ © dpa Nach Sichtung einer Drohne ging am Frankfurter Flughafen vorübergehend gar nichts. © dpa

Nach dem Prinzip "Safety First" wurde am Freitag vorübergehend der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt, weil eine Drohne gesichtet wurden.