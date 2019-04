So bereitet sich der Frankfurter Flughafen auf den Osterferien-Ansturm vor - alle Infos

Airport Frankfurt

+ © dpa Passagiere warten auf dem Flughafen am Check-In. Lange Warteschlangen sollen mit einem neuen Konzept vermieden werden. © dpa

Ostern wird es eng auf den Straßen, in der Bahn und erst recht an den Flughäfen. Der Flughafen Frankfurt will sich auf einen Ansturm der Urlauber besser vorbereiten als im vergangenen Jahr.