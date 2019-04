Herrenloses Gepäckstück in der S-Bahn-Station sorgt für Verspätungen

Ein herrenloses Gepäckstück hat am Mittag für eine kurzfristige Sperrung im Frankfurter S-Bahn-Tunnel gesorgt. Reisende mussten sich auf Verspätungen einstellen. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.

Frankfurt - Ein herrenloses Gepäckstück in der S-Bahn-Station Konstabler Wache hat am Dienstagmittag für Verspätungen im Bahnverkehr gesorgt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten das Gepäckstück am Mittag gefunden. Da es keinem der anwesenden Reisenden gehörte, wurde die Bundespolizei verständigt. Der Bereich wurde abgesperrt, das Gepäckstück untersucht. Eine halbe Stunde später konnte Entwarnung gegeben werden.

Durch die kurzfristige Sperrung der Station kann es noch zu Folgeverspätungen kommen. Diese sollten sich laut Deutscher Bahn aber relativ schnell wieder aufgelösen.

red

