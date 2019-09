Jacqueline Kuhn: Hessensiegerin der Maler kommt von Firma aus Frankfurt

Die Hessensiegerin beim Landesleistungswettbewerb der Maler und Malerinnen ist Jacqueline Kuhn von den Malerwerkstätten Mensinger aus Frankfurt.

Frankfurt/Offenbach/Darmstadt – Bereits ihre praktische Ausbildung hatte die duale Studentin im Frühjahr als Innungsbeste abgeschlossen, teilte die Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main gestern mit.

„Mit Jacqueline Kuhn haben wir ein großartiges Nachwuchstalent im Rhein-Main-Gebiet“, erklärte Felix Diemerling, Geschäftsführer der Innung. „Ihr Erfolg zeigt zudem, dass wir mit unseren Angeboten zur Nachwuchsförderung auf dem richtigen Weg sind.“

Dank ihres Engagements und der Ausbildung war Jacqueline Kuhn für die Aufgaben bei dem zweitägigen Wettbewerb gerüstet. So sollten die Teilnehmer Wandflächen im Empfangsbereich eines Technik-Museums auf Basis einer Leistungsbeschreibung gestalten. Gefragt waren Planung und Dokumentation des Arbeitsablaufs, Kreativtechnik auf einer Sockelfläche, die Übertragung eines Designs auf eine Wandfläche und die Gestaltung einer Wandfläche mit Flächenornamenten. Die Bewertung umfasste auch ein Fachgespräch und orientierte sich den Angaben der Innung zufolge an den Maßgaben der Gesellenprüfung und am internationalen WorldSkills „Competition Information System“.

Als Siegerin des hessischen Landesleistungswettbewerbes wird Kuhn nun im November am Bundesleistungswettbewerb teilnehmen, wie es hieß.

ku