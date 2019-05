Irrsinn im Supermarkt: Jugendliche greifen Mitarbeiter an – das Messer haben sie griffbereit

Zwei Jugendliche greifen Supermarkt-Mitarbeiter in Frankfurt an. Das Messer hat einer der beiden griffbereit.

Unglaubliche Szenen in einem Frankfurter Supermarkt: Zwei Jugendliche greifen Mitarbeiter an. Das Messer haben sie griffbereit.

Frankfurt - Am Dienstag (30. April) gegen 11.10 Uhr haben zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren einen Lebensmittelmarkt an der Fahrgasse in Frankfurt betreten. Während einer der beiden mittels eines Gespräches den Inhaber ablenkte, griff der andere in den Rucksack einer Kundin und entwendete das darin befindliche Portemonnaie mit etwa 380 Euro Bargeld, berichtet die Polizei.

Die beiden versuchten nun, das Geschäft zu verlassen, wurden jedoch vom Ladenbesitzer und seinen Mitarbeitern daran gehindert, da diese den Diebstahl sehr wohl bemerkt hatten.

Jugendliche attackieren Supermarkt-Mitarbeiter: Kurze Flucht

Die beiden Jugendlichen setzten sich jedoch vehement zur Wehr. Einer setzte Reizgas ein, der andere schlug wild um sich. So gelang es einem der beiden zu flüchten, während der andere der zwischenzeitlich verständigten Polizei übergeben werden konnte. Die Beamten stellten dann fest, dass dieser die ganze Zeit über griffbereit ein Messer mit sich führte.

Auch die Flucht des zweiten Täters währte nicht lange. Er konnte von Beamten kurze Zeit später in der Innenstadt festgenommen werden. Die Geldbörse hatten die Täter schon während der Auseinandersetzung im Geschäft verloren. (chw)

