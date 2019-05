Kleines Mädchen (6) stürzt in den Main und stirbt

Kleines Mädchen stürzt in Main und stirbt (Symbolbild)

Ein 6-jähriges Mädchen ist in Fechenheim in den Main gefallen und musste von Rettungskräften geborgen werden. Die Hilfe kommt jedoch zu spät.

Frankfurt - Die Feuerwehr Frankfurt meldete gegen 17 Uhr einen Notfall am Main in Höhe des Arthur-von-Weinberg-Stegs in Fechenheim. Ein kleines Kind befindet sich unter Wasser und benötigt dringend Hilfe. Ein Wasserrettungszug sowie diverse weitere Rettungskräfte machten sich sofort auf dem Weg.

Mädchen wird reanimiert und ins Krankenhaus gebracht

Rettungstaucher der Feuerwehr suchten fast eine Stunde und fanden die 6-Jährige schließlich unter Wasser. Sie wurde vor Ort reanimiert und in das nahegelegene Sana-Klinikum nach Offenbach transportiert. Die Ärzte konnten das Mädchen aber nicht mehr retten, es verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(smr)

