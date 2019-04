Deshalb läuteten am Dienstag um 12 Uhr die Glocken des Frankfurter Doms

Solidaritätsläuten

+ © Arne Dedert/dpa Auch am Frankfurter Dom läuteten die Glocken. © Arne Dedert/dpa

Die Brand-Katastrophe in Notre-Dame schockiert die Welt. Das Feuer ist gelöscht, um 12 Uhr läuteten die Glocken an zahlreichen Gotteshäusern Deutschlands in Solidaritätsläuten.