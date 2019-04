"Notluftlage": Lufthansa-Maschine muss nach Frankfurt zurückfliegen

Eine Maschine der Lufthansa musste in der Nacht wegen technischer Probleme umkehren und zum Frankfurter Flughafen zurückfliegen.

Frankfurt - Technische Probleme haben eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg von Frankfurt nach São Paulo zur Umkehr gezwungen. Die Crew von Flug LH506 habe sich aufgrund von technischen Unregelmäßigkeiten zur Rückkehr entschieden und vorsorglich eine sogenannte Luftnotlage erklärt, sagte eine Lufthansa-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine sei am Dienstagmorgen um 0.15 Uhr wieder in Frankfurt gelandet. Sie werde nun technisch untersucht. Die 284 Passagiere sollten in Hotels untergebracht werden.

Flugzeug soll erneut nach Sao Paulo starten

Am Dienstagvormittag soll die Reise in die brasilianische Millionenmetropole erneut gestartet werden, wie die Sprecherin weiter sagte. Weitere Details zum Grund der Rückkehr lagen zunächst nicht vor. Wenn eine "Luftnotlage" erklärt wird, dürfen Flugzeuge bevorzugt landen. (dpa)

