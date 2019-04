Kampfmittelräumdienst fischt diesen gefährlichen Gegenstand aus dem Main

Die Frankfurter Friedensbrücke war am Dienstagnachmittag gesperrt - es wurde eine verdächtiger Gegenstand gefunden

Update, 10. April, 14.10 Uhr: In der Frankfurter Innenstadt ist im Main eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Ein Zünder der amerikanischen 250-Kilogramm-Bombe sei noch intakt, sagte eine Sprecherin der Bereitschaftspolizei. Ob sie damit noch gefährlich sei, müsse überprüft werden. Bei Arbeiten an der Alten Brücke war die Bombe bereits am Dienstag entdeckt worden. Am Mittwochvormittag war der Schiffsverkehr gesperrt worden, damit Taucher der Wasserschutzpolizei und des Kampfmittelräumdienstes die Bombe untersuchen konnten. Das weitere Vorgehen war zunächst unklar. Schiffe dürfen bis auf Weiteres wieder auf dem Main fahren.

Update, 10.April, 10:20 Uhr: Nachdem am Dienstagnachmittag bei einer Übung der Wasserschutzpolizei ein verdächtiger Gegenstand im Main entdeckt wurde, ist aktuell (seit 11 Uhr) der Main laut Polizei erneut für den Schiffsverkehr gesperrt. Was da aus dem Main gefischt wurde und warum der Main abermals gesperrt werden muss, ist derzeit noch unklar.

Taucher des Kampfmittelräumdienstes und der Wasserschutzpolizei sind aktuell dabei, das Fundstück genauer in Augenschein zu nehmen.

Erstmeldung, 9. April: Frankfurt - Die Frankfurter Friedensbrücke zwischen Innenstadt und Sachsenhausen wurde am Dienstagnachmittag gesperrt. Der Grund war ein unbekannter Gegenstand im Main. Auch der Main war eine Zeit lang für den Schiffsverkehr gesperrt.

Frankfurter Wasserschutzpolizei birgt rätselhaften Gegenstand

Mittlerweile hat die Wasserschutzpolizei den rätselhaften Gegenstand geborgen. Um was es sich handelt ist noch völlig unklar. "Wir werden das Objekt morgen etwas genauer untersuchen", heißt es vonseiten der Polizei.

(red)

