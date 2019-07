Brände in Griesheim und Höchst halten Feuerwehr auf Trab

In Griesheim hat es an mehreren Stellen gebrannt,

In der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen in Höchst und Griesheim ausrücken.

Frankfurt - Den ersten Alarm gab es um 22.06 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage in der Bolongarostraße in Höchst. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Höchst und der Feuer- und Rettungswache 3 rückten mit insgesamt zwei Trupps unter Atemschutz an.

Im Tiefgeschoß brannte Unrat, der mit einem Hohlstrahlrohr schnell gelöscht werden konnte. Die weitläufig verrauchte Tiefgarage musste allerdings mit zwei Überdrucklüftern entraucht werden.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Während der Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen kam es zu Behinderungen des Straßenbahnverkehrs in diesem Bereich.

Mehrere Brände in Griesheim

Wenig später kam es dann zu mehreren kleinen Bränden in Griesheim. Ab 23.41 Uhr wurden Feuer im Bereich Mainzer Landstraße, Bingelsweg, Zum Linnegraben und Kiefernstraße gemeldet. Hier brannten mehrere Müllcontainer und Sperrmüll im Freien.

Die Löschmaßnahmen dauerten bis 0.40 Uhr. Hier waren insgesamt 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen der Feuer- und Rettungswache 3 in Nied und der Feuer- und Rettungswache 2 im Gallus beteiligt.

Bei keinem der Brände gab es Verletzte. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt. Die Brandursachen werden von der Polizei ermittelt.

tom

