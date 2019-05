Gruppe grölt Nazi-Parolen im Park – plötzlich kommt es ein paar Meter weiter zur Messerattacke

In einem Frankfurter Park grölt eine Gruppe Nazi-Parolen. In der Nähe kommt es zu einer Messerstecherei.

Eine Gruppe grölt in Frankfurt Nazi-Parolen und wird deshalb von der Polizei kontrolliert. Plötzlich kommt es ein paar Meter weiter zur Messerattacke.

Frankfurt - Mehrere Zeugen haben unabhängig voneinander am Dienstag (30. April) gegen 22.05 Uhr die Polizei verständigt undtmitgeteilt, dass sich im Frankfurter Günthersburgpark eine Personengruppe aufhält, die lautstark Naziparolen wie "Sieg Heil" und "Heil Hitler" brüllt, berichtet die Polizei. Daraufhin kontrollierte die Polizei die alkoholisierte Gruppe, die sich am Eingang an der Ecke Comeniusstraße/Burgstraße befand. Es handelte sich um zehn Personen, darunter zwei Frauen, die ein aggressives Verhalten zeigten.

Messerattacke in Frankfurt: Polizei kontrolliert Gruppe in Park

Schon bei den Kontrollen fiel den Beamten eine Person auf, die außerhalb am Zaun stand und versuchte, auf die Gruppe verbal einzuwirken und diese immer weiter gegen die polizeilichen Maßnahmen aufzustacheln. Der 22-jährige Frankfurter wurde daraufhin kontrolliert und es wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam. Gegen fünf Personen aus dieser Gruppe wurden Anzeigen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung gefertigt.

Messerattacke in Frankfurt: 22-Jähriger sticht plötzlich zu

Zwischenzeitlich hatte sich der 22-Jährige trotz des Platzverweises wieder in den Park begeben, wo er etwa 150 Meter entfernt von der Kontrollstelle auf eine Gruppe junger Männer traf, die dort Getränke konsumierte. Offensichtlich wollte sich der 22-Jährige dieser Gruppe anschließen, um von dort aus unbemerkt die Kontrolle beobachten zu können. Da die jungen Männer dies jedoch ablehnten, kam es zum Streit mit einem 23-jährigen aus Maintal. Dabei zog der 22-Jährige ein Messer und stach nach dem 23-Jährigen, der dabei glücklicherweise nur oberflächlich am Bauch verletzt wurde.

Messerstecher flieht – doch er kommt nicht weit

Der 22-Jährige flüchtete über die Burgstraße zur Wiesenstraße und dann zurück zum Park, wo er festgenommen wurde. Die Verletzungen des 23-Jährigen wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens bzw. den Notarzt behandelt.

Nach jetzigem Erkenntnisstand erwartet den 22-Jährigen zumindest eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen in der Sache werden aber fortgesetzt.(chw)

