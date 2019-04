20 Personen gehen am Untermainkai aufeinander los - es gibt Schwerverletzte

Auf dem Spielplatz am Untermainkai gingen mehrere Personen aufeinander los.

Ein ganz normaler Nachmittag. Doch plötzlich stehen sich 20 Menschen am Untermainkai in Frankfurt gegenüber. Nachdem ein 22-Jähriger plötzlich angegriffen wird, eskaliert die Lage.

Frankfurt - Donnerstagnachmittag gingen 20 Personen am Untermainkai aufeinander los. Drei Männer wurden dabei schwer verletzt. Gegen 17 Uhr kam es auf einem Spielplatz am Untermainkai, in der Höhe der Wiesenhüttenstraße, zwischen etwa 20 Personen zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Tatort: Spielplatz des Untermainkais - alle gegen einen

Laut der Polizei Frankfurt soll ein 22-Jähriger zunächst von zehn Personen am Spielplatz des Untermainkai angegriffen worden sein. Daraufhin sollen sich Personen aus dem Umfeld des 22-Jährigen an der Auseinandersetzung beteiligt haben. Noch bevor die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, ergriff ein Großteil der jungen Männer die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsversuche blieben ohne Erfolg. Wieso die Streithähne aufeinander losgingen, ist ebenfalls noch unklar. Zwei Männer wurden schwer verletzt - sie erlitten Stichverletzungen.

Ermittlung wegen versuchten Totschlags

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 069/755-51199 bei der Polizei.

(red)

