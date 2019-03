Sechs Verletzte nach Unfall - A5 zeitweilig voll gesperrt

Auf der A5 hat es heute Vormittag ordentlich gekracht. Insgesamt sechs Menschen wurden verletzt, die Autobahn war etwa eine Stunde in Richtung Süden voll gesperrt.

Frankfurt - Auf der A5 hat es heute Vormittag einen schweren Autounfall gegeben, sechs Menschen wurden dabei verletzt. Die A5 war in Richtung Süden laut Polizei zeitweilig voll gesperrt.

Sechs Verletzte auf der A5 in Höhe Raststätte Taunusblick

Gegen 11 Uhr am Sonntagvormittag hat es auf der A5 in Richtung Süden auf Höhe der Raststätte Taunusblick ordentlich gekracht. An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt, insgesamt wurden sechs Menschen verletzt. Wegen der Aufräumarbeiten musste die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Mittlerweile sind wieder zwei der insgesamt vier Spuren befahrbar.

