Aufregung wegen SEK-Einsatz in Frankfurt Nied

SEK Einsatz in Frankfurt Nied

Aktuell ist das SEK in Frankfurt Nied im Einsatz. Teilweise sind Straßen gesperrt.

Frankfurt - Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es zu einem SEK-Einsatz in Frankfurt Nied. Der Verkehr war in der Heusingerstraße beeinträchtigt.

SEK-Einsatz hatte nichts mit nahegelegener Schule zu tun

Auf Nachfrage sagte die Polizei, dass der Einsatz nichts mit der Schule in der Nähe zu tun hatte. Weitere Details wollte sie zum Einsatz, der nach kurzer Zeit wieder beendet war, nicht nennen. Der Verkehr in der Heusingerstraße läuft wieder normal.

Lesen Sie auch bei FNP.de*: SEK-Einsatz bei Rap-Video-Dreh: Für Offenbacher Produzenten wird's jetzt teuer

Heftiger Crash: Lkw rammt Straßenbahn auf der Hanauer Landstraße

Audi prallt mit Lastwagen zusammen - Fahrer stirbt