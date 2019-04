Frau in Bockenheim belästigt - Polizei sucht Täter mit Foto

Polizei sucht Mann, der Frau in Frankfurt Bockenheim belästigt haben soll. Die Beamten haben ein Foto vom mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Frankfurt - Am Sonntagmorgen (7. April) soll ein Mann eine junge Frau in Frankfurt überfallen und bestohlen haben.

Gegen 05.20 Uhr stieg die 22-Jährige laut Polizei an der Haltestelle "Leipziger Straße" aus der U-Bahn aus. Kurz darauf hin hat sie ein Mann angesprochen, dennoch folgte ihr der Unbekannte bis zu einer Kreuzung an der Sophienstraße, wie das Opfer später gegenüber Beamten aussagte.

Bockenheim Frankfurt: Ausgezogen und sexuell belästigt

Dort soll er sie zu Boden gezogen haben und begonnen haben sie zu entkleiden. Die 22-Jährige wurde bei dem Übergriff am Kopf verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, hatte der Mann bereits von ihr abgelassen und war mit ihrem Handy und zwei Halsketten aus Gold geflüchtet.

Ob es zu einer Vergewaltigung kam, ist noch unklar

Der Tatverdächtige soll 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und vermutlich jünger als 30 Jahre alt sein. Er hat laut Zeugenaussagen eine schmale Statur und einen leicht dunklen Teint. Zudem trage er dunkle, kurze Haare, und habe eine Tätowierung an der Wange. Er habe eine gelbe Jacke und eine Jeans getragen. Ob es zu einer Vergewaltigung kam, wird nun von der Polizei ermittelt.

Zeugen des Vorfalles melden sich unter der Telefonnummer 069/755-51399 bei der Polizei.

(red)

Lesen Sie auch:

19-Jähriger ärgert sich über hemmungslosen Akt auf Bahnsteig und sticht plötzlich zu: Ein Paar soll sich in der Öffentlichkeit sexuell vergnügt haben. Deswegen rastet ein 19-Jähriger aus und sticht zu. Nun muss er sich für seine Tat vor Gericht verantworten.

Vermisst! Mutter und Säugling spurlos verschwunden - Fielen sie einem Verbrechen zum Opfer? Die 20-jährige Bisrat T.H. und ihr fünf Monate alter Sohn werden seit Mitte Januar vermisst. Die Polizei sucht Hinweise über den Aufenthalt der Vermissten.

Wie werden Kinder in Hessen vor Missbrauch geschützt? In den vergangen Jahren gab es ständig neue Meldungen über aufgedeckte Missbrauchsfälle. Welche konkreten Schutz-Maßnahmen wurden in Hessens Kirchen, Vereinen, Schulen und Kitas getroffen? Wir haben nachgefragt.