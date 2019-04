Unfall auf der A661 verursacht langen Stau im Berufsverkehr 

Pendler brauchten mal wieder viel Geduld. Auf der A661 staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.

Update, 11. April, 8.39 Uhr: Autofahrer müssen auf der Autobahn 661 am Donnerstagmorgen mit Verzögerungen rechnen. Nach Angaben der Polizei Frankfurt kommt es zwischen Bad Homburg vor der Höhe und Frankfurt am Main-Heddernheim in Richtung Darmstadt nach einem Unfall zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch auch der A643 bei Mainz Richtung Wiesbaden zwischen Dreieck Mainz und Mainz-Mombach müssen sich Autofahrer auf rund drei Kilometer Stau einstellen. Zuvor hatte die "Hessenschau" berichtet.

Update, 9. April, 7.54 Uhr: Pendler brauchen viel Geduld. Auf der A5 Richtung Frankfurt, zwischen dem Gambacher Kreuz und Ober-Mörlen, staut sich der Verkehr auf acht Kilometern.

Erstmeldung, 8. April, 7.16 Uhr: Auf der A5 Richtung Süden hat es gekracht. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Rastplatz Spießwald und dem Nordwestkreuz Frankfurt. Zwei Autos sind zusammenstoßen, es gibt aber glücklicherweise keine Verletzten.

Berufsverkehr: Stau auf elf Kilometern

Der Verkehr staut sich aktuell auf elf Kilometer, die Aufräumarbeiten sind momentan noch im Gang.

(smr)

