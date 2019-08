In Praunheim stürzt Frau von Balkon - oder wurde sie gestoßen?

In Frankfurt Praunheim ist eine Frau vom Balkon ihrer Wohnung gestürzt. Die Polizei vermutet, dass es kein Unfall war.

Frankfurt - In Praunheim ist am Sonntagvormittag eine Frau von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Sie verletzte sich dabei schwer. Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall gehandelt hat.

Gegen 10.30 Uhr schreckte ein Zwischenfall die Menschen, die am Westring in Praunheim wohnen, aus ihrer morgendlichen Sonntagsroutine. Eine 32-Jährige stürzte von ihrem Balkon, der im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses liegt. Die Nachbarn riefen sofort den Rettungsdienst und die Polizei. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Balkon-Sturz: Welche Rolle spielt der Lebensgefährte?

Offenbar hatte sich zum Zeitpunkt des Sturzes der 35-jährige Lebensgefährte in der Wohnung aufgehalten. Gegen ihn ermittelt jetzt die Kripo. Wie die Polizei mitteilt, steht er in Verdacht, seine Freundin während eines Streits vom Balkon gestoßen zu haben. Er wurde vorübergehend festgenommen.

(ror)

