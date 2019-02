Wohnung in Hochhaus bei Feuer komplett zerstört

100.000 Euro Schaden

Frankfurt - Eine Wohnung in einem Hochhaus in Frankfurt ist bei einem Feuer komplett zerstört worden. Der Brand war am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache auf dem Balkon der Wohnung im ersten Stock ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.