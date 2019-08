Ist Spiderman die Lösung? Polizei setzt bei Ermittlungen auf Superhelden

Eine Spiderman-Spielfigur soll der Polizei in Frankfurt-Höchst dabei helfen, eine Serie an Sachbeschädigungen aufzuklären.

Höchst - Löst Spiderman eine Serie an Sachbeschädigungen in Frankfurt-Höchst auf? Polizisten setzen bei ihren Ermittlungen auf eine dreißig Zentimeter große Spielfigur des Comichelden, um die Verursacher von mehreren Beschädigungen an Hochsitzen im Bereich Breuberg und Dusenbach ausfindig zu machen.

Gehört Spiderman zu den Tätern?

Als die Beamten am Tatort eintrafen, lehnte die Spielfigur an einem Baum. Sie gehen davon aus, dass die Täter die Figur zurückgelassen haben. Diese hatten mit Hebelwerkzeugen mehrere Fenster herausgebrochen und Teile der Einrichtung zerstört. Der Schaden geht in die Tausende. Jagdpächter hatten die Polizei auf die Schäden aufmerksam gemacht. Wer Hinweise zu dem Besitzer der Spiderman-Figur oder den Tätern geben kann, wird gebeten, die Ermittler der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Höchst unter Tel. 06163 / 9410 zu verständigen. (kb)

