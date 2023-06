Nach Niederlage im Pokalfinale: Abgesagte Titelfeier in Frankfurt kostet mehr als eine Million Euro

Von: Christoph Manus

Mehr als eine Million Euro könnte die abgesagte Titelfeier nach der Niederlage von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale gekostet haben.

Frankfurt – Obwohl die Eintracht das Pokalendspiel verlor und es nichts zu feiern gab in Frankfurt, sind der Stadt hohe Kosten für die im Fall eines Sieges geplante Party entstanden. Die Linke im Römer kritisiert das als Steuerverschwendung. „Bei aller Eintrachtliebe: Es ist absurd, dass die Stadt Frankfurt mehr als eine Million Euro aus Steuermitteln für die geplatzte Fußballparty zahlen wird“, schrieb die Stadtverordnete Daniela Mehler-Würzbach am Montag (5. Juni) auf Twitter. Zumal in vielen Bereichen das Geld fehle und Frankfurt ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen müsse.

Mehler-Würzbach lobt ausdrücklich, dass ihre Parteikollegin Margarete Wiemer, die dem Magistrat als ehrenamtliche Stadträtin angehört, die entsprechende Vorlage abgelehnt habe. Auch die Kämmerei wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass es noch keinen genehmigten Haushalt für das laufende Jahr gibt.

Wenn die Eintracht gewonnen hätte, wäre nicht nur vor dem Römer gefeiert worden. Der Stadt Frankfurt entstehen trotz der Absage hohe Kosten. © Rolf Oeser

Eintracht Frankfurt beteiligt sich an den Kosten der geplatzten Titelfeier auf dem Römer

Wie zunächst der Hessische Rundfunk berichtete, hatte der Magistrat auf Vorlage von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) beschlossen, bis zu 1,5 Millionen Euro für die Pokalparty zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel für Absperrungen, Lautsprechertürme und Leinwände auf dem Römerberg, am Mainkai, und auf dem Paulsplatz. Der Empfang der Mannschaft im Rathaus sollte nach FR-Informationen 50.000 Euro kosten. Schon aus dieser Vorlage geht hervor, dass auch im Fall einer Absage 90 Prozent der veranschlagten Kosten für die Fußballparty anfallen. In welcher Höhe sich Eintracht Frankfurt an diesen beteiligt, blieb am Montag offen. Der Verein ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet. Der HR geht von 300.000 Euro aus.

Das Büro von OB Josef wollte sich zur Höhe der entstandenen Kosten am Montag und zur Kritik an diesem nicht näher äußern. „Die Vorbereitungen der Feierlichkeiten sind wichtig, um diese ausrichten zu können“, teilte Sprecherin Caroline Nützel auf Anfrage lediglich mit. Die Eintracht beteilige sich in beiden Fällen an den Kosten. (Christoph Manus)