Hr-Sinfonieorchester startet mit Open Air

Frankfurt- Hochkarätige Solisten und Dirigenten, Meisterwerke und Besonderheiten wie die Biennale für Moderne Musik. Der konzertante Gabentisch ist beim hr-Sinfonieorchester wieder reichlich gedeckt. Von Klaus Ackermann

Los geht es schon traditionell mit dem Open Air an der Weseler Werft, das jetzt europäischen Anstrich bekommt. Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada wird in der neuen Saison das Verdi-Requiem gestalten. „Artist in Residence“ ist der französische Bratschist Antoine Tamestit. Originell auch die Wiedervereinigung des international renommierten Orchesters mit der hr-Bigband in der „Swing Symphony“ des Jazztrompeters Wynton Marsalis.

Unter spanischem Vorzeichen steht das Open Air an der Weseler Werft, das als Partner jetzt die Europäische Zentralbank hat. Solist ist der spanische Pianist Javier Perianes, dirigieren wird Pablo Heras-Casado (24. August). Pianistin Khatia Buniatishvili spielt zum Auftakt der zwölf Abonnementskonzerte in der Alten Oper das 4. Klavierkonzert von Beethoven. Zudem wird Orozco-Estrada Strawinskys „Petruschka“ dirigieren. Der kolumbianische Chefdirigent setzt in seinen Konzerten auch auf weniger geläufige Werke modernen Zuschnitts, hier „Baba Yaga“ des Russen Ljadow (7./8. September). Gern gesehener Gast in Frankfurt ist Christoph Eschenbach, der gleich zwei Solisten vorstellt. Das 1. Cellokonzert von Haydn spielt Bruno Philippe, das Violinkonzert von Korngold der Geiger William Hagen (29. September). Bei Verdis Requiem versammelt Orozco-Estrada eine großartige Gesangsolisten-Riege mit der Sopranistin Barbara Frittoli an der Spitze. Dabei auch der MDR Rundfunkchor (19./20. Oktober).

Ein neuer Stern am Pianistenhimmel ist Francesco Piemontesi, der Liszts 2. Klavierkonzert gestaltet. Unter der Leitung von Marek Janowski, der zudem Schumanns 2. Sinfonie dirigiert (16./17. November). Zu den Superstars auf der Orgel zählt die Lettin Iveta Apkalna, die mit ihrem Kollegen Laszlo Fassang „Multiversum“ gestaltet, Konzert für zwei Orgeln und Orchester des Ungarn Peter Eötvös, der auch dirigieren wird (8. Dezember).

Seinen Mahler-Zyklus setzt der hr-Chefdirigent mit der 4. Sinfonie fort. Bratschensolist im „Szenischen Konzert“ des Zeitgenossen Jörg Widmann ist der Pariser Antoine Tamestit, „Artist in Residence“ (18./19. Januar 2018). Ein 26-jähriger Usbeke sorgt derzeit für Furore: Behzod Abduraimov wird das 1. Klavierkonzert von Schostakowitsch in der Alten Oper interpretieren – unter der Leitung eines weiteren Wunderknaben aus Taschkent, Aziz Shokhakimov (15./16. Februar). Zu den großen deutschen Geigern zählt Frank Peter Zimmermann, der eine Lanze für Paul Hindemith bricht und dazu die Fantasie für Violine und Orchester von Schumann im Klanggepäck hat. Zudem vollendet Orozco-Estrada seine Brahms-Zyklus mit der 3. Sinfonie (1./2. März).

Zu Gast beim hr ist auch wieder Manfred Honeck, der die 5. Sinfonie von Tschaikowsky dirigiert. Das selten zu hörende Bratschenkonzert des Briten William Walton spielt Antoine Tamestit (22./23. März). Bigband und hr-Sinfonieorchester feiern unter der Leitung des Chefdirigenten den 100. Geburtstag von Leonard Bernstein (13. April). Und mit „Conductor Laureate“ Paavo Järvi, der die rare 4. Sinfonie des österreichischen Spätromantikers Franz Schmidt dirigiert, kommt der Superstar am Violoncello, Mischa Maisky, Tschaikowskys Rokoko-Variationen und Max Bruchs „Kol Nidrei“ (auf ein jüdisches Gebet) sind seine Favoriten (26./27. April). Ein Newcomer ist der Koreaner Seong-Jin Cho, der gleich einen schweren Brocken stemmt, Rachmaninows 2. Klavierkonzert. Mit Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ in der Orchesterfassung von Ravel setzt Orozco-Estrada den Schlusspunkt der Saison (24./25. Mai). Nimmt man noch dazu die Konzerte im Sendesaal oder bei den Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt, so braucht sich das Orchester über mangelnde Beschäftigung nicht zu beklagen.