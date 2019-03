RTL-Reportage über Skandal am Klinikum Höchst - Jetzt spricht der Sozialminister

Eine RTL-Reportage deckt katastrophale Zustände im Klinikum Höchst auf - jetzt nehmen Sozialminister und die Geschäftsführerin des Klinikums Stellung.

Update, 28. März, 10:35 Uhr: Nach den katastrophale Zustände an der psychiatrische Abteilung im Klinikum Höchst nehmen Sozialminister Kai Klose (Grüne) und die Geschäftsführerin des Klinikums Frankfurt-Höchst, Dorothea Dreizehnter, heute um 12.30 Uhr Stellung zu den Vorfällen.

Skandal bewegt die Menschen im Rhein-Main-Gebiet

Update, 26. März, 11:01 Uhr: Der Skandal um die psychiatrische Abteilung im Klinikum Höchst hat die Menschen im Rhein-Main-Gebiet bewegt. Hunderte tauschen ihre Erfahrungen in den Sozialen Netzwerken aus. Vor allem beim Hessischen Rundfunk haben sich laut hessenschau.de viele Menschen gemeldet, die die Eindrücke der RTL-Reportage bestätigen. "Reaktionen, die das Berichtete widerlegten, gab es keine", heißt es auf hessenschau.de.

Update, 22. März, 06:09 Uhr: Nicht nur Patienten bemängeln schon seit Jahren die Zustände in der psychiatrischen Abteilung des Klinikum Höchst. Laut hessenschau.de habe auch der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen (MDK) die Mängel bereits vor Jahren angesprochen. Auch soll es konkrete Lösungsvorschläge gegeben haben. Vor allem das Konzept des Station soll dabei im Fokus gestanden haben. Der MDK bemängelte konkret "kurze Aufenthaltsdauern" von Patienten, "häufige Verlegungen" und eine "strukturell bedingte Atmosphäre der Unruhe und Diskontinuität", heißt es gegenüber dem Hessischen Rundfunk.

Skandal um Klinikum Höchst: Land Hessen verspricht Aufklärung

Update, 16. März, 16:17 Uhr: Das Land Hessen will nach Kritik die Zustände in der Höchster Psychiatrie prüfen. Die Landesregierung hat Aufklärung angekündigt. "Wir prüfen die im Beitrag dargestellten Zustände derzeit gründlich und intensiv und stehen dazu in engem Austausch mit der Stadt Frankfurt und dem Klinikum Höchst", erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden. Kommende Woche werde es ein Gespräch mit der Stadt und der Klinik geben, um die Vorwürfe zu prüfen. Daraus sollten dann mögliche Konsequenzen abgeleitet werden. "Wenn die Vorwürfe sich bestätigen sollten, besteht erheblicher Handlungsbedarf.

Update: 21. März, 12:01 Uhr: Das Klinikum Höchst wird seit Jahren von Patienten schlecht bewertet. Auf der Seite www.klinikbewertungen.de lassen viele ehemalige Patienten kein gutes Haar an der Klinik. Bei den einzelnen Bewertungen fallen Sätze wie "NIE wieder gehe ich auch nur in die Nähe dieser Klinik" und "Wer noch keinen psychischen schweren Schaden hat, hat ihn spätestens nach einem Aufenthalt hier".

Update, 20. März, 15:35 Uhr: Die „Team Wallraff-Reportage“ auf RTL hat eklatante Missstände aufgedeckt. Die Versorgung von psychisch Erkrankten ist in Hessen besonders schwierig. Das sagt Andreas Reif, Psychiatrie-Direktor der Uniklink Frankfurt in einem Interview mit dieser Zeitung. Er erklärt darin, warum die Lage hierzulande so ernst ist und auch, warum die meisten Patienten fern der Kliniken allein bleiben.

Erstmeldung, 19. März, 12:10 Uhr: Frankfurt - Ein Psychiatriepatient will seine Medikamente nicht nehmen und stößt sie einer Pflegerin aus der Hand. Daraufhin überwältigen ihn mehrere Pfleger, ringen ihn zu Boden, bringen ihn in ein Wachzimmer und fixieren ihn ans Bett – angeblich sieben Tage lang. Aufnahmen, die diesen und andere Vorfälle zeigen, hat RTL am Montagabend in seiner Sendung „Team Wallraff – Reporter undercover“ ausgestrahlt. Es sind Aufnahmen aus dem städtischen Klinikum Höchst. Aufnahmen, die gravierende Missstände zeigen oder suggerieren. Das muss nun geprüft werden.

Klinikum Höchst: Eklatante Mängel in der Psychiatrie

Dr. Jann Schlimme, einst Chefarzt in der Psychiatrie der Berliner Charité, ist in dem Bericht mehrfach zu sehen, wie er die Vorkommnisse betrachtet und bewertet. „Das ist Steinzeit“, sagt er an einer Stelle. Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) ist alarmiert und fordert Aufklärung, das hessische Sozialministerium, dessen Fachaufsicht die Kliniken kontrolliert, ebenfalls.

Das Klinikum Höchst musste gestern zahlreiche Anfragen bearbeiten. Im vergangenen Jahr ist in seiner Psychiatrischen Klinik heimlich gedreht worden. Günter Wallraff, seit Jahrzehnten bekannt für seine verdeckten Recherchen, hatte eine Journalistin seines Teams in die Akutstation eingeschleust. Sie gab sich als Pflegepraktikantin aus. Gut eine Woche hat sie die versteckte Kamera mit sich geführt. Der Zusammenschnitt, wie er am Montag in der Reportage über Zustände in Psychiatrien in Deutschland zu sehen war, dauert ungefähr 20 Minuten. Und in denen reiht sich eine bedrückende Szene an die andere.

Psychiatrien sind abgeschlossene Welten – entsprechend irritierend sind die Alltagsbilder aus der Frankfurter Klinik

Psychiatrien sind für gewöhnlich abgeschlossene Welten, selten nur gewähren sie der Öffentlichkeit Einblick – mit Hinweis auf den Schutz der Patienten. Entsprechend irritierend sind auch Alltagsbilder, wie sie am Montag zu sehen waren, Bilder von wehklagenden, vor sich hindämmernden, von aggressiven und gewalttätigen, von ziellos umhergeisternden und fixierten Menschen. Niemand kümmere sich um die Patienten, heißt es im Wallraff-Report. In den acht Tagen ihrer Anwesenheit will die Reporterin nicht einmal erlebt haben, dass die Patienten therapeutisch begleitet, dass sie beschäftigt worden seien. Wäre es so, wäre es nach Ansicht von Psychiater Jann Schlimme, einem Experten für Psychose-Begleitung, in der Tat schlimm.

Das Klinikum Höchst widerspricht vehement – und verweist auf ein breites und ausdifferenziertes Angebot. Insgesamt weist die Leitung „die in der Sendung ,Team Wallraff – Reporter undercover‘ vom 18. März 2019 dargestellte, stark verkürzte und aus den individuellen Zusammenhängen sowie Krankheitsbildern gerissene Berichterstattung über die Arbeit auf der geschützten psychiatrischen Station zurück“.

„Krankheitsbilder“ – das ist das entscheidende Wort. Zur Herausforderung der Psychiatrie gehört es, oft schon nach wenigen Eindrücken einzuschätzen, welches Krankheitsbild vorliegt, ob ein Mensch mit Angstattacken oder Wahnvorstellungen eine Gefährdung für sich oder andere darstellt, darstellen könnte. Psychiater sprechen von der hohen Verantwortung. Psychiatriekritiker von der Macht. Dabei ist das eine vom anderen nicht zu trennen. Wer an Beinen, Armen, Oberkörper und manchmal auch am Kopf ans Bett gefesselt wird, erfährt Gewalt. Das Bundesverfassungsgericht fordert deshalb einen Beschluss eines Amtsrichters bereits nach einer halben Stunde Fixierung. Auch das Hessische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, gültig seit August 2017, knüpft an jede sogenannte Sondermaßnahme eine Reihe von Bedingungen und eine intensive Nachsorge.

Patienten wurden tagelang fixiert – Klinik will Akten und Dokumente vorlegen

Das Klinikum Höchst betont, in keiner Weise gegen Gesetze verstoßen zu haben. Im Film kommt kein Amtsrichter vor, wird kein Amtsrichter erwähnt, obwohl laut Reporterin jener Patient, der seine Medikamente nicht nehmen wollte, sieben Tage lang fixiert blieb. Zu jedem Fall werde das Klinikum Akten und Dokumente vorlegen, heißt es dazu aus Höchst. „Wir werden intern intensiv aufklären und Missständen – sollten sie vorhanden sein – vorbehaltlos nachgehen.“

Es gibt Aufnahmen, da geht es gar nicht um Gesetze, da geht es um Miseren des Alltags: Patienten sind da zu sehen, die in ihren Betten auf dem Flur liegen, wo um sie herum permanente Unruhe herrscht. Überbelegung. Alltag an Psychiatrien.

Zu sehen sind Pfleger, die Patienten die Tür vor der Nase zuschlagen, die Patienten beschimpfen, weil die Patienten um frische Kleidung nach dem Duschen bitten. „Geh mir nicht auf den Sack“, raunzt die Pflegerin. Überforderung, Stress. Alltag an Psychiatrien. Zu sehen sind schmutzige Betten, schmutzige Böden, die Reporterin spricht von Fäkalien. Es rieche oft übel, sagt sie.

Ob es wirklich so gerochen hat? Dr. Jann Schlimme, der Ex-Chefarzt der Charité, hat sich beim Anblick der TV-Bilder über die verlebte Station gewundert – in Frankfurt, dieser reichen Stadt. „Man müsste das abreißen“, sagt Schlimme. Das städtische Klinikum Höchst teilt mit, es werde aufwendig renoviert.

VON MARK OBERT/dpa/red