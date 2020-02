Lagerhalle in Flammen: Rauchwolke zieht über Frankfurt

Großer Brand in Frankfurt: Eine Lagerhalle brennt lichterloh. Die Polizei informiert Anwohner über Lautsprecherdurchsagen.

Großbrand in Lagerhalle in Frankfurt

Update vom Montag, 03.02.2020, 6.50 Uhr: Rund 100 Einsatzkräfte waren am Sonntagabend (02.02.2020) und in der Nacht damit beschäftigt, einen Großbrand in einer Lagerhalle in Frankfurt-Rödelheim zu bekämpfen. Zwei Stunden lang löschten sie das Feuer. Die Nachlöscharbeiten zum Beseitigen der Glutnester zogen sich noch deutlich länger hin.

„Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rödelheim, Heddernheim, Eschersheim, Niederursel, Hausen, Ginnheim, Niedererlenbach, Seckbach und Sossenheim und die Berufsfeuerwehr waren mit mehreren Löschfahrzeugen, Drehleitern und Sonderfahrzeugen des Atem- und Umweltschutzes und den Rettungsdiensteinheiten mit insgesamt etwa 100 Einsatzkräften vor Ort“, teilt die Feuerwehr Frankfurt mit.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Rauch war noch etliche Kilometer entfernt zu riechen. Angaben zur Ursache des Brands und zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch nicht machen.

Erstmeldung vom Sonntag, 02.02.2020, 19.07 Uhr: Frankfurt – In Frankfurt-Rödelheim brennt eine Lagerhalle. Das Feuer ist am Sonntagabend (02.02.2020) ausgebrochen. Die Rauchwolke ist auch in anderen Stadtteilen bemerkbar.

Ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt teilte auf Nachfrage mit, dass die Kräfte um 17.23 via Notruf über den Brand in Rödelheim informiert wurden. Es ist noch nicht bekannt, um wie viel Uhr das Feuer ausgebrochen ist.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand die rund 2000 Quadratmeter große Lagerhalle bereits völlig in Flammen und brannte lichterloh. Die Halle ist fast komplett ausgebrannt, nur noch ein sehr kleiner Teil steht. Der Feuerwehrsprecher sagte: „Das meiste ist weg.“

Das Feuer des Großbrandes war noch von weiter Entfernung zu sehen, zudem breitete sich eine starke Rauchwolke aus. Anwohner, wurden gebeten zu Hause zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Nach Angaben des Frankfurter Feuerwehrsprechers informierte die Polizei die Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen.

Eine Gesundheitsgefahr bestand jedoch nicht. „Die Anwohner wurden durch den Rauch kaum belästigt“, sagte der Sprecher. Der Grund: Der Wind trug den Rauch recht schnell von der Lagerhalle weg. Dies hatte zur Folge, dass der Rauch in andere Stadtteilen zu riechen war. Er zog über die Autobahn A5.

In #Rödelheim brennt eine Lagerhalle in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten dauern an. pic.twitter.com/Z9Pp696iys — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) February 2, 2020

Verletzt wurde bei dem Brand in der Lagerhalle in Frankfurt-Rödelheim niemand. Die Feuerwehr konnte auch keine Personen in der Halle antreffen. Auch alle Einsatzkräfte seien unverletzt, teilte der Sprecher mit. Die Feuerwehr ist noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Heißt: Die Glutnester werden bekämpft. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Arbeiten noch bis etwa 21.45 Uhr andauern.

